Продюсер Яна Рудковская поделилась секретом формы певца Филиппа Киркорова. По ее словам, он придерживается особой диеты и активно занимается спортом.
«Ест одни бакинские помидоры, и мы это знаем», — рассказала Рудковская Пятому каналу на мероприятии «Новая волна — 2024» в Сириусе. Она также отметила, что раньше Киркоров не отказывал себе в кока-коле и перекусах, но теперь его вкусы изменились.
Рудковская восхищается результатами, которых смог достичь Киркоров, отмечая, что его фигура — результат упорных тренировок и диеты, а не пластических операций. Филипп Киркоров, по словам Рудковской, сейчас выглядит «реально очень круто». Продюсер подчеркивает, что видела артиста на пляже и может подтвердить отличную форму звезды.
Ранее Киркоров показал мощные бицепсы на «Новой волне». На музыкальном фестивале певец рассказал, что записался в спортзал. Он поделился, что спорт помогает ему сохранять рельефную форму и продемонстрировал ее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.