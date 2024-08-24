Продюсер Рудковская раскрыла диету Киркорова, давшую ему мощные бицепсы. Видео

Продюсер Рудковская: Киркоров похудел благодаря бакинским помидорам
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Филипп Киркоров занимается спортом и ест одни бакинские помидоры, рассказала Яна Рудковская
Филипп Киркоров занимается спортом и ест одни бакинские помидоры, рассказала Яна Рудковская Фото:

Продюсер Яна Рудковская поделилась секретом формы певца Филиппа Киркорова. По ее словам, он придерживается особой диеты и активно занимается спортом.

«Ест одни бакинские помидоры, и мы это знаем», — рассказала Рудковская Пятому каналу на мероприятии «Новая волна — 2024» в Сириусе. Она также отметила, что раньше Киркоров не отказывал себе в кока-коле и перекусах, но теперь его вкусы изменились.

Рудковская восхищается результатами, которых смог достичь Киркоров, отмечая, что его фигура — результат упорных тренировок и диеты, а не пластических операций. Филипп Киркоров, по словам Рудковской, сейчас выглядит «реально очень круто». Продюсер подчеркивает, что видела артиста на пляже и может подтвердить отличную форму звезды.

Ранее Киркоров показал мощные бицепсы на «Новой волне». На музыкальном фестивале певец рассказал, что записался в спортзал. Он поделился, что спорт помогает ему сохранять рельефную форму и продемонстрировал ее

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Продюсер Яна Рудковская поделилась секретом формы певца Филиппа Киркорова. По ее словам, он придерживается особой диеты и активно занимается спортом. «Ест одни бакинские помидоры, и мы это знаем», — рассказала Рудковская Пятому каналу на мероприятии «Новая волна — 2024» в Сириусе. Она также отметила, что раньше Киркоров не отказывал себе в кока-коле и перекусах, но теперь его вкусы изменились. Рудковская восхищается результатами, которых смог достичь Киркоров, отмечая, что его фигура — результат упорных тренировок и диеты, а не пластических операций. Филипп Киркоров, по словам Рудковской, сейчас выглядит «реально очень круто». Продюсер подчеркивает, что видела артиста на пляже и может подтвердить отличную форму звезды. Ранее Киркоров показал мощные бицепсы на «Новой волне». На музыкальном фестивале певец рассказал, что записался в спортзал. Он поделился, что спорт помогает ему сохранять рельефную форму и продемонстрировал ее. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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