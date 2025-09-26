Россия ввела санкции против заместителя министра финансов Великобритании и ряда представителей политического истеблишмента и экспертного сообщества этой страны. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. Решение связано с продолжающейся конфронтационной политикой Лондона в отношении Москвы.
«В ответ на сохраняющийся конфронтационный курс Лондона принято решение о включении в российский „стоп-лист“ дополнительной группы представителей политического истеблишмента и „экспертного“ сообщества Великобритании», — говорится в заявлении МИД РФ. Как следует из данных на сайте ведомства, въезд в Российскую Федерацию закрыт для заместителя Министра финансов Великобритании, депутата Палаты общин Парламента Великобритании от Лейбористской партии Эммы Элизабет Рейнолдс .
В МИД РФ подчеркнули, что любые попытки дискредитировать и изолировать Россию встретят жесткий отпор. В санкционный список впервые включены лица, которые, по версии Москвы, активно поддерживают односторонние ограничения против России. Среди них не только заместитель министра финансов Великобритании, но и другие чиновники, а также эксперты, участвующие в формировании антироссийской повестки. Работа по расширению списка будет продолжена до тех пор, пока Лондон не изменит свой подход к отношениям с Россией.
