Раненый в Курской области дедушка перед смертью исполнил оказавшим первую помощь волонтерам старую гвардейскую песню. Видео опубликовали волонтеры.
«Позже сердце пожилого мужчины не выдержало. Он скончался в больнице», — уточнили в тексте опубликованного в telegram-канале поста.
С 6 августа на границе с Курской областью проходят непрерывные боевые столкновения с Вооруженными силами Украины. Российские регионы объединились, чтобы помочь пострадавшим от действий ВСУ в регионе. Гуманитарные конвои с продуктами, медикаментами и необходимыми вещами уже отправлены в регион. Кроме того, организована помощь для возможного приема беженцев.
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