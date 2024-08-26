«Хочу, чтоб жизнь продолжалась»: раненый в Курской области дедушка перед смертью спел волонтерам. Видео

Раненый в Курской области пожилой мужчина перед смертью спел волонтерам

26 августа 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Волонтеры оказали первую помощь пожилому мужчине Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Раненый в Курской области дедушка перед смертью исполнил оказавшим первую помощь волонтерам старую гвардейскую песню. Видео опубликовали волонтеры. «Позже сердце пожилого мужчины не выдержало. Он скончался в больнице», — уточнили в тексте опубликованного в telegram-канале поста. С 6 августа на границе с Курской областью проходят непрерывные боевые столкновения с Вооруженными силами Украины. Российские регионы объединились, чтобы помочь пострадавшим от действий ВСУ в регионе. Гуманитарные конвои с продуктами, медикаментами и необходимыми вещами уже отправлены в регион. Кроме того, организована помощь для возможного приема беженцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Раненый в Курской области дедушка перед смертью исполнил оказавшим первую помощь волонтерам старую гвардейскую песню. Видео опубликовали волонтеры. «Позже сердце пожилого мужчины не выдержало. Он скончался в больнице», — уточнили в тексте опубликованного в telegram-канале поста. С 6 августа на границе с Курской областью проходят непрерывные боевые столкновения с Вооруженными силами Украины. Российские регионы объединились, чтобы помочь пострадавшим от действий ВСУ в регионе. Гуманитарные конвои с продуктами, медикаментами и необходимыми вещами уже отправлены в регион. Кроме того, организована помощь для возможного приема беженцев.