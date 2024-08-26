«Хочу, чтоб жизнь продолжалась»: раненый в Курской области дедушка перед смертью спел волонтерам. Видео

Раненый в Курской области пожилой мужчина перед смертью спел волонтерам
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Волонтеры оказали первую помощь пожилому мужчине Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Раненый в Курской области дедушка перед смертью исполнил оказавшим первую помощь волонтерам старую гвардейскую песню. Видео опубликовали волонтеры.

«Позже сердце пожилого мужчины не выдержало. Он скончался в больнице», — уточнили в тексте опубликованного в telegram-канале поста.

С 6 августа на границе с Курской областью проходят непрерывные боевые столкновения с Вооруженными силами Украины. Российские регионы объединились, чтобы помочь пострадавшим от действий ВСУ в регионе. Гуманитарные конвои с продуктами, медикаментами и необходимыми вещами уже отправлены в регион. Кроме того, организована помощь для возможного приема беженцев.

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Раненый в Курской области дедушка перед смертью исполнил оказавшим первую помощь волонтерам старую гвардейскую песню. Видео опубликовали волонтеры. «Позже сердце пожилого мужчины не выдержало. Он скончался в больнице», — уточнили в тексте опубликованного в telegram-канале поста. С 6 августа на границе с Курской областью проходят непрерывные боевые столкновения с Вооруженными силами Украины. Российские регионы объединились, чтобы помочь пострадавшим от действий ВСУ в регионе. Гуманитарные конвои с продуктами, медикаментами и необходимыми вещами уже отправлены в регион. Кроме того, организована помощь для возможного приема беженцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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