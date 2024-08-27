Зеленский резко отозвался о мирном плане Китая по Украине

Зеленский назвал мирный план Китая по Украине политическим заявлением

28 августа 2024 в 02:24 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский назвал мирный план формальным жестом Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование в связи с отказом, присоединился к мировому плану Украины по урегулированию конфликта с РФ. Об этом он заявил журналистам. «Его [президент Бразилии] представил нашу резолюцию еще до организованной встречи с миром, но Бразилия не захотела приехать, президент Лула да Силва не захотел приехать. Я несколько раз встречался с его окружением, но они пока не присоединились к нам», — сказал Зеленский в интервью газете O Globo . Зеленский также раскритиковал план мирного урегулирования, предложенный Китаем и поддержанной Бразилией, описывая его как ограниченный и лишь формальный жест. «С другой стороны, Бразилия присоединилась к китайскому плану. Премьер-министр Индии Нарендра Моди был в Киеве два дня назад и спросил мое мнение о китайском плане. Политическое заявление», — заявил президент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование в связи с отказом, присоединился к мировому плану Украины по урегулированию конфликта с РФ. Об этом он заявил журналистам. «Его [президент Бразилии] представил нашу резолюцию еще до организованной встречи с миром, но Бразилия не захотела приехать, президент Лула да Силва не захотел приехать. Я несколько раз встречался с его окружением, но они пока не присоединились к нам», — сказал Зеленский в интервью газете O Globo. Зеленский также раскритиковал план мирного урегулирования, предложенный Китаем и поддержанной Бразилией, описывая его как ограниченный и лишь формальный жест. «С другой стороны, Бразилия присоединилась к китайскому плану. Премьер-министр Индии Нарендра Моди был в Киеве два дня назад и спросил мое мнение о китайском плане. Политическое заявление», — заявил президент.