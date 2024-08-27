27 августа 2024

Зеленский резко отозвался о мирном плане Китая по Украине

Зеленский назвал мирный план Китая по Украине политическим заявлением
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Истребители F-16 прибыли на Украину. stock, зеленский владимир
Владимир Зеленский назвал мирный план формальным жестом Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование в связи с отказом, присоединился к мировому плану Украины по урегулированию конфликта с РФ. Об этом он заявил журналистам.

«Его [президент Бразилии] представил нашу резолюцию еще до организованной встречи с миром, но Бразилия не захотела приехать, президент Лула да Силва не захотел приехать. Я несколько раз встречался с его окружением, но они пока не присоединились к нам», — сказал Зеленский в интервью газете O Globo.

Зеленский также раскритиковал план мирного урегулирования, предложенный Китаем и поддержанной Бразилией, описывая его как ограниченный и лишь формальный жест. «С другой стороны, Бразилия присоединилась к китайскому плану. Премьер-министр Индии Нарендра Моди был в Киеве два дня назад и спросил мое мнение о китайском плане. Политическое заявление», — заявил президент.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование в связи с отказом, присоединился к мировому плану Украины по урегулированию конфликта с РФ. Об этом он заявил журналистам. «Его [президент Бразилии] представил нашу резолюцию еще до организованной встречи с миром, но Бразилия не захотела приехать, президент Лула да Силва не захотел приехать. Я несколько раз встречался с его окружением, но они пока не присоединились к нам», — сказал Зеленский в интервью газете O Globo. Зеленский также раскритиковал план мирного урегулирования, предложенный Китаем и поддержанной Бразилией, описывая его как ограниченный и лишь формальный жест. «С другой стороны, Бразилия присоединилась к китайскому плану. Премьер-министр Индии Нарендра Моди был в Киеве два дня назад и спросил мое мнение о китайском плане. Политическое заявление», — заявил президент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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