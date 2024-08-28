В ФРГ на заводе с боеприпасами прогремел взрыв

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Выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК. stock, снаряд, боеприпас, впк, опк, stock
В результате взрыва на заводе по утилизации боеприпасов в ФРГ ранения получил один человек Фото:

На территории завода по утилизации боеприпасов в немецком городке Хюнксе произошел взрыв. В результате этого пострадал один человек.

«На заводе по утилизации боеприпасов в Хюнксе на нижнем Рейне в земле Северный Рейн-Вестфалия произошел взрыв. Густой столб дыма на какое-то время поднялся над лесом Хюнксе и был виден на многие километры», — сообщает Bild.

Причины взрыва на данный момент остаются неизвестными. На место происшествия прибыли пожарные и спасательные службы, которые занимаются ликвидацией последствий взрыва и выяснением обстоятельств случившегося.

Завод в Хюнксе специализируется на утилизации неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся со времен Второй мировой войны. Ежегодно он обрабатывает до 150 тонн таких опасных находок.

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На территории завода по утилизации боеприпасов в немецком городке Хюнксе произошел взрыв. В результате этого пострадал один человек. «На заводе по утилизации боеприпасов в Хюнксе на нижнем Рейне в земле Северный Рейн-Вестфалия произошел взрыв. Густой столб дыма на какое-то время поднялся над лесом Хюнксе и был виден на многие километры», — сообщает Bild. Причины взрыва на данный момент остаются неизвестными. На место происшествия прибыли пожарные и спасательные службы, которые занимаются ликвидацией последствий взрыва и выяснением обстоятельств случившегося. Завод в Хюнксе специализируется на утилизации неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся со времен Второй мировой войны. Ежегодно он обрабатывает до 150 тонн таких опасных находок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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