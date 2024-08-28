В ФРГ на заводе с боеприпасами прогремел взрыв

28 августа 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

В результате взрыва на заводе по утилизации боеприпасов в ФРГ ранения получил один человек Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ На территории завода по утилизации боеприпасов в немецком городке Хюнксе произошел взрыв. В результате этого пострадал один человек. «На заводе по утилизации боеприпасов в Хюнксе на нижнем Рейне в земле Северный Рейн-Вестфалия произошел взрыв. Густой столб дыма на какое-то время поднялся над лесом Хюнксе и был виден на многие километры», — сообщает Bild. Причины взрыва на данный момент остаются неизвестными. На место происшествия прибыли пожарные и спасательные службы, которые занимаются ликвидацией последствий взрыва и выяснением обстоятельств случившегося. Завод в Хюнксе специализируется на утилизации неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся со времен Второй мировой войны. Ежегодно он обрабатывает до 150 тонн таких опасных находок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории завода по утилизации боеприпасов в немецком городке Хюнксе произошел взрыв. В результате этого пострадал один человек. «На заводе по утилизации боеприпасов в Хюнксе на нижнем Рейне в земле Северный Рейн-Вестфалия произошел взрыв. Густой столб дыма на какое-то время поднялся над лесом Хюнксе и был виден на многие километры», — сообщает Bild. Причины взрыва на данный момент остаются неизвестными. На место происшествия прибыли пожарные и спасательные службы, которые занимаются ликвидацией последствий взрыва и выяснением обстоятельств случившегося. Завод в Хюнксе специализируется на утилизации неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся со времен Второй мировой войны. Ежегодно он обрабатывает до 150 тонн таких опасных находок.