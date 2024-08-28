В ФРГ на заводе с боеприпасами прогремел взрыв

На территории завода по утилизации боеприпасов в немецком городке Хюнксе произошел взрыв. В результате этого пострадал один человек.
«На заводе по утилизации боеприпасов в Хюнксе на нижнем Рейне в земле Северный Рейн-Вестфалия произошел взрыв. Густой столб дыма на какое-то время поднялся над лесом Хюнксе и был виден на многие километры», — сообщает Bild.
Причины взрыва на данный момент остаются неизвестными. На место происшествия прибыли пожарные и спасательные службы, которые занимаются ликвидацией последствий взрыва и выяснением обстоятельств случившегося.
Завод в Хюнксе специализируется на утилизации неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся со времен Второй мировой войны. Ежегодно он обрабатывает до 150 тонн таких опасных находок.
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