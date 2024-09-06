Руководители Центральной энергетической таможни признались в получении взятки

Руководящие сотрудники Центральной энергетической таможни ФТС РФ признались в том, что получали взятки в особо крупном размере от бывшего главы управления нефтегазовой компании «Лукойл» Алексея Степанова. Сам он ранее признался в содеянном.
«Фигуранты признали вину», — заявил источник РИА Новости. Фигурантами уголовного дела стали Сергей Петрович, Алексей Акимов и Андрей Брехов. Басманный районный суд в апреле отправил их под домашний арест, однако следствие настаивало на заключении под стражу.
При этом в СИЗО отправили только Алексея Степанова, потому что, помимо общих обвинений, ему вменяют дачу взятки чиновникам, передает RT. Согласно судебным документам, уголовное дело было возбуждено 2 апреля 2024 года. Оно связано с фактом дачи взятки сотрудникам Центральной энергетической таможни ФТС России в период с февраля 2023 года по март 2024 года. Обвинения включают передачу статистических данных из ЦБД ЕАИС ТО по ВЭД нефтедобывающих организаций, что является налоговой тайной, и предоставление этой информации третьим лицам.
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