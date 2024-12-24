Работника режимного предприятия задержали за шпионаж для спецслужб Украины

Сотрудники ФСБ задержали сотрудника режимного предприятия, он подозревается в шпионаже для спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1980 г. р., подозреваемого в передаче сведений закрытого характера украинским спецслужбам», — передает ТАСС сообщение ЦОС. Он передавал украинским спецслужбам за денежное вознаграждение данные о подразделениях ВС РФ. Данная информация могла быть использована против безопасности страны, в том числе в зоне проведения СВО, объяснили спецслужбы.
Уточняется, что подозреваемый признал вину и сотрудничает со следствием. Он обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В данный момент он находится под стражей.
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