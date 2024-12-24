Работника режимного предприятия задержали за шпионаж для спецслужб Украины

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Избрание меры пресечения главе Дегтярска Вадиму Пильникову. Свердловская область, Первоуральск , суд, судебный процесс, полицейский, конвой в суде
Россиянин передавал информацию о ВС РФ спецслужбам Украины Фото:

Сотрудники ФСБ задержали сотрудника режимного предприятия, он подозревается в шпионаже для спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1980 г. р., подозреваемого в передаче сведений закрытого характера украинским спецслужбам», — передает ТАСС сообщение ЦОС. Он передавал украинским спецслужбам за денежное вознаграждение данные о подразделениях ВС РФ. Данная информация могла быть использована против безопасности страны, в том числе в зоне проведения СВО, объяснили спецслужбы.

Уточняется, что подозреваемый признал вину и сотрудничает со следствием. Он обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В данный момент он находится под стражей.

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Сотрудники ФСБ задержали сотрудника режимного предприятия, он подозревается в шпионаже для спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1980 г. р., подозреваемого в передаче сведений закрытого характера украинским спецслужбам», — передает ТАСС сообщение ЦОС. Он передавал украинским спецслужбам за денежное вознаграждение данные о подразделениях ВС РФ. Данная информация могла быть использована против безопасности страны, в том числе в зоне проведения СВО, объяснили спецслужбы. Уточняется, что подозреваемый признал вину и сотрудничает со следствием. Он обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В данный момент он находится под стражей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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