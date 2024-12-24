Орбан назвал Путина честным партнером

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил значимость международных отношений с ключевыми странами, такими как США, Китай, Россия и Турция. В частности, он упомянул о хороших отношениях с новым американским лидером Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, назвав его «честным партнером».
«Новому президенту США нравится наша страна. Председатель КНР посетил две страны Европейского союза (ЕС) — Францию и нас. Турецкий лидер — наш друг, а президент России Путин — честный партнер. (...)», — заявил Орбан. Его слова приводит Magyar Nemzet.
Он также добавил, что в мире должно быть больше стран, поддерживающих Венгрию, поэтому он планирует продолжать развивать отношения с ключевыми государствами. По его словам, внешняя политика любой страны, руководствующейся здравым смыслом, должна быть направлена на установление дружественных связей.
Ранее газета El Pais писала, что в Евросоюзе обеспокоены тем, что в европейских странах растут пророссийские движения, в частности, симпатия к президенту страны Владимиру Путину. Так, например, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что Будапешт хочет сблизиться с Москвой и заинтересована в продолжении сотрудничества в тех сферах, которые не попадают под действие антироссийских санкций.
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