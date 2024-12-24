Орбан назвал Путина честным партнером

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Орбан заявил, что в мире должно быть больше стран, заинтересованных в успехе венгров
Орбан заявил, что в мире должно быть больше стран, заинтересованных в успехе венгров Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил значимость международных отношений с ключевыми странами, такими как США, Китай, Россия и Турция. В частности, он упомянул о хороших отношениях с новым американским лидером Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, назвав его «честным партнером».

«Новому президенту США нравится наша страна. Председатель КНР посетил две страны Европейского союза (ЕС) — Францию и нас. Турецкий лидер — наш друг, а президент России Путин — честный партнер. (...)», — заявил Орбан. Его слова приводит Magyar Nemzet.

Он также добавил, что в мире должно быть больше стран, поддерживающих Венгрию, поэтому он планирует продолжать развивать отношения с ключевыми государствами. По его словам, внешняя политика любой страны, руководствующейся здравым смыслом, должна быть направлена на установление дружественных связей.

Ранее газета El Pais писала, что в Евросоюзе обеспокоены тем, что в европейских странах растут пророссийские движения, в частности, симпатия к президенту страны Владимиру Путину. Так, например, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что Будапешт хочет сблизиться с Москвой и заинтересована в продолжении сотрудничества в тех сферах, которые не попадают под действие антироссийских санкций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил значимость международных отношений с ключевыми странами, такими как США, Китай, Россия и Турция. В частности, он упомянул о хороших отношениях с новым американским лидером Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, назвав его «честным партнером». «Новому президенту США нравится наша страна. Председатель КНР посетил две страны Европейского союза (ЕС) — Францию и нас. Турецкий лидер — наш друг, а президент России Путин — честный партнер. (...)», — заявил Орбан. Его слова приводит Magyar Nemzet. Он также добавил, что в мире должно быть больше стран, поддерживающих Венгрию, поэтому он планирует продолжать развивать отношения с ключевыми государствами. По его словам, внешняя политика любой страны, руководствующейся здравым смыслом, должна быть направлена на установление дружественных связей. Ранее газета El Pais писала, что в Евросоюзе обеспокоены тем, что в европейских странах растут пророссийские движения, в частности, симпатия к президенту страны Владимиру Путину. Так, например, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что Будапешт хочет сблизиться с Москвой и заинтересована в продолжении сотрудничества в тех сферах, которые не попадают под действие антироссийских санкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...