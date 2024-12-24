В Татарстане загорелся барак с рабочими, есть жертвы и пострадавшие

В Татарстане произошел пожар в поселке Малореченский. Там загорелся барак, в котором находились 39 рабочих. В результате пожара погибли шесть человек, еще семь получили травмы, сообщает МЧС.
«На момент пожара в бараке пребывали 39 человек. Шесть человек погибли, семь пострадали, остальные смогли эвакуироваться самостоятельно», — сообщили в telegram-канале МЧС России. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. В настоящее время специалисты продолжают работу на месте происшествия, выясняются все обстоятельства и точная причина возгорания.
Ранее пожар произошел в Алтайском крае в селе Дружба. Там загорелся двухэтажный жилой дом, где проживала многодетная семья. Родители смогли вывести на улицу двух детей, однако трое не смогли выбраться из дома. Ранее выведенная девочка также не выжила.
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