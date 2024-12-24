В США забили тревогу из-за российского ракетного комплекса «Авангард»

24 декабря 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Комплекс «Авангард» считается невозможным для перехвата противником Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ В США обеспокоены ракетным комплексом «Авангард» ВС РФ. Он может наносить ядерные удары со скоростью свыше 27 Махов (около 33 076 километров в час). Если рассматривать другие характеристики комплекса, он становится невозможным для перехвата, сообщает Military Watch Magazin. Для сравнения: знаменитые российские «Кинжалы» достигают скорости до 12 Махов. «Конструкция двигателя планирующего аппарата с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем позволяет ему наносить ядерные удары на скорости, превышающей 27 Маха, сохраняя при этом высокую маневренность, что, как считается, делает его фактически невозможным для перехвата», — говорится в материале . Отмечается, что более крупные российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) могут быть оснащены до двенадцати таких планирующих аппаратов. Подобное позволяет одной ракете с помощью мощных термоядерных боеголовок поражать до 12 различных целей. У России есть множество уникальных боевых ракет. Среди них «Кинжал», «Булава», «Орешник», «Ярс», «Искандер» и другие. Так, например, ракета «Орешник» привлекла к себе внимание после удара ВС РФ по военным заводам на Украине. Отмечается, что ее ядерный боезаряд может иметь мощность до мегатонны, а каждый из боевых блоков ракеты может до шести суббоеприпасов. Более подробно о каждой ракете российской армии — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В США обеспокоены ракетным комплексом «Авангард» ВС РФ. Он может наносить ядерные удары со скоростью свыше 27 Махов (около 33 076 километров в час). Если рассматривать другие характеристики комплекса, он становится невозможным для перехвата, сообщает Military Watch Magazin. Для сравнения: знаменитые российские «Кинжалы» достигают скорости до 12 Махов. «Конструкция двигателя планирующего аппарата с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем позволяет ему наносить ядерные удары на скорости, превышающей 27 Маха, сохраняя при этом высокую маневренность, что, как считается, делает его фактически невозможным для перехвата», — говорится в материале. Отмечается, что более крупные российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) могут быть оснащены до двенадцати таких планирующих аппаратов. Подобное позволяет одной ракете с помощью мощных термоядерных боеголовок поражать до 12 различных целей. У России есть множество уникальных боевых ракет. Среди них «Кинжал», «Булава», «Орешник», «Ярс», «Искандер» и другие. Так, например, ракета «Орешник» привлекла к себе внимание после удара ВС РФ по военным заводам на Украине. Отмечается, что ее ядерный боезаряд может иметь мощность до мегатонны, а каждый из боевых блоков ракеты может до шести суббоеприпасов. Более подробно о каждой ракете российской армии — в материале URA.RU.