FT: страны ЕС стали активнее тратить газ из хранилищ из-за холодной зимы

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В Европе из-за зимы и компенсации снижения импорта газа начали использовать его запасы
В Европе из-за зимы и компенсации снижения импорта газа начали использовать его запасы Фото:

В Европе начали активнее, че за последние два года, тратить газ из подземных хранилищ. Это связано с возросшим из-за мороза спросом и с компенсацией снижения поставок газа из других стран. Об этом сообщила руководитель отдела ценообразования на газ в Европе в ценовом агентстве Argus Media Наташа Филдинг. 

«Этой зимой Европе пришлось гораздо больше полагаться на свои подземные хранилища, чем в последние два года, чтобы компенсировать снижение импорта сжиженного природного газа и удовлетворить возросший спрос», — заявила Филдинг. Ее слова приводит Financial Times. 

При этом ранее сообщалось, что Россия с января по ноябрь 2024 года значительно нарастила объемы поставок газа в Европу. Объемы достигли отметки в 49,6 миллиарда кубометров. Отмечается, что за год общая доля РФ в импорте газа в страны Евросоюза выросла до 18,3%.

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В Европе начали активнее, че за последние два года, тратить газ из подземных хранилищ. Это связано с возросшим из-за мороза спросом и с компенсацией снижения поставок газа из других стран. Об этом сообщила руководитель отдела ценообразования на газ в Европе в ценовом агентстве Argus Media Наташа Филдинг.  «Этой зимой Европе пришлось гораздо больше полагаться на свои подземные хранилища, чем в последние два года, чтобы компенсировать снижение импорта сжиженного природного газа и удовлетворить возросший спрос», — заявила Филдинг. Ее слова приводит Financial Times.  При этом ранее сообщалось, что Россия с января по ноябрь 2024 года значительно нарастила объемы поставок газа в Европу. Объемы достигли отметки в 49,6 миллиарда кубометров. Отмечается, что за год общая доля РФ в импорте газа в страны Евросоюза выросла до 18,3%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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