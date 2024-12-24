FT: страны ЕС стали активнее тратить газ из хранилищ из-за холодной зимы

В Европе начали активнее, че за последние два года, тратить газ из подземных хранилищ. Это связано с возросшим из-за мороза спросом и с компенсацией снижения поставок газа из других стран. Об этом сообщила руководитель отдела ценообразования на газ в Европе в ценовом агентстве Argus Media Наташа Филдинг.
«Этой зимой Европе пришлось гораздо больше полагаться на свои подземные хранилища, чем в последние два года, чтобы компенсировать снижение импорта сжиженного природного газа и удовлетворить возросший спрос», — заявила Филдинг. Ее слова приводит Financial Times.
При этом ранее сообщалось, что Россия с января по ноябрь 2024 года значительно нарастила объемы поставок газа в Европу. Объемы достигли отметки в 49,6 миллиарда кубометров. Отмечается, что за год общая доля РФ в импорте газа в страны Евросоюза выросла до 18,3%.
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