Отправка европейских военных на Украину поможет «решить демографические проблемы» в стране, так как «сотни тысяч голодных украинок», чьи мужья погибли или уехали из страны, будут вступать в любовные отношения с европейскими военнослужащими. Такое мнение выразил преподаватель КНУ имени Шевченко Никита Василенко.
«Представьте себе: минимум сорок тысяч мужиков с деньгами, голодных до женщин. Не прошедших испытания фронтом, а воспитанных на хороших харчах европейских. И сотни тысяч голодных украинок, которые не успели уехать по тем или иным причинам, мужья которых погибли на войне или покалечены», — заявил Василенко. Его слова приводит telegram-канал «Политика Страны». Заявление преподавателя вызвали неоднозначную реакцию у пользователей в соцсетях, некоторые его обвинили в сексизме.
Ранее СМИ сообщили, что европейские страны обсуждают отправку военных на Украину после прекращения огня, передает «Национальная служба новостей». Так, министр обороны Германии Борис Писториус уже заявил о готовности ФРГ отправить на Украину своих миротворцев, передает 360.ru. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее уже говорил о неизбежности конфликта с НАТО в случае появления на территории Украины военных альянса.
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