Сколько россиян заключили контракты со ВС РФ за 2024 год

В текущем году в России заключено почти 440 тысяч военных контрактов. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Результаты работы за этот год — их уже можно оценивать. По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тысяч человек. Это результат работы всех регионов», — отметил зампред Совбеза РФ. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Башкортостан.
Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в России каждый день почти сотни людей подписывают контракты с Минобороны РФ. И все они проходят необходимые курсы обучения.
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