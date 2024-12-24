Сколько россиян заключили контракты со ВС РФ за 2024 год

Медведев: в России заключено почти 440 тысяч военных контрактов
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В России почти 440 тысяч человек заключили контракт с военными, заявил Медведев
В России почти 440 тысяч человек заключили контракт с военными, заявил Медведев Фото:
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В текущем году в России заключено почти 440 тысяч военных контрактов. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Результаты работы за этот год — их уже можно оценивать. По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тысяч человек. Это результат работы всех регионов», — отметил зампред Совбеза РФ. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Башкортостан.

Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в России каждый день почти сотни людей подписывают контракты с Минобороны РФ. И все они проходят необходимые курсы обучения. 

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В текущем году в России заключено почти 440 тысяч военных контрактов. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Результаты работы за этот год — их уже можно оценивать. По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тысяч человек. Это результат работы всех регионов», — отметил зампред Совбеза РФ. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Башкортостан. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в России каждый день почти сотни людей подписывают контракты с Минобороны РФ. И все они проходят необходимые курсы обучения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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