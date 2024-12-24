В Эйфелевой башне в Париже начался пожар: что известно об инциденте

В Эйфелевой башне в Париже 24 декабря сработала пожарная сигнализация из-за возгорания в лифте, что привело к эвакуации посетителей. Пожарные быстро прибыли на место происшествия. Никто не пострадал. Через несколько часов башня открылась для посетителей, но доступ был ограничен. Подробнее в материале URA.RU.
Что произошло
В Эйфелевой башне сработала пожарная сигнализация. По информации местных СМИ, возгорание произошло между вторым и третьим этажами. В связи с этим была начата эвакуация из башни.
Есть ли пострадавшие
Сразу после активации сигнализации посетителей Эйфелевой башни призвали ее покинуть. На место незамедлительно прибыли пожарные службы, которые начали проводить необходимые мероприятия для оценки ситуации и предотвращения возможных последствий. Никто из посетителей не пострадал.
Из-за чего начался пожар
Причина возгорания была установлена как короткое замыкание на силовой шине лифта. В связи с произошедшим пожарные в сотрудничестве с техническими службами Эйфелевой башни начали расследование для установления всех обстоятельств инцидента. Они тщательно осматривают оборудование.
Через какое время работа Эйфелевой башни была восстановлена
Спустя несколько часов после инцидента Эйфелева башня вновь открыла свои двери для посетителей. Но доступ к памятнику был ограничен: туристы могли подняться только до второго этажа. Постепенное восстановление работы баши было организовано с соблюдением всех необходимых мер безопасности, что позволило свести к минимуму неудобства для гостей.
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