В Швейцарии назвали причину сокрушительного успеха ВС РФ в Донбассе

NZZ: успех ВС РФ в Донбассе связан с контролем железнодорожного узла в Донецке
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ВС РФ восстановили прямое железнодорожное сообщение из Донецка в Токмак и Мелитополь
ВС РФ восстановили прямое железнодорожное сообщение из Донецка в Токмак и Мелитополь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В этом году ВС РФ достигли значительных успехов в Донбассе, инициировав ряд успешных наступательных операций. Ключевым моментом, способствовавшим этому, стало установление контроля над стратегически важным железнодорожным узлом в Донецке. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.

«В этом году Россия снова начала самые мощные наступательные операции в Донбассе — со все большим, буквально сокрушительным успехом. Логистической основой для этого является железнодорожный узел в Донецке», — говорится в материале газеты.

В октябре 2024 года, после установления контроля над Угледаром, Россия восстановила прямое железнодорожное сообщение из Донецка в Токмак и Мелитополь и одновременно строит новую линию вдоль Азовского моря. Это позволяет осуществлять переход от обороны к наступлению на южном фронте. Контроль Покровска российской артиллерией значительно ослабил украинскую оборону, что также способствует логистическим успехам России, заключили в газете.

ВС РФ продолжают успешное наступление, продвигаясь к реке Оскол и устанавливая контроль над участками в ДНР. Военный аналитик Эмиль Кастехельми отмечает, что первые месяцы 2025 года будут критически важны для обеих стран в свете возможных переговоров. Активные боевые действия продолжаются в Часовом Яре и Торецке, в то время как ВСУ на кураховском направлении теряют уверенность, передает 360.ru.

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В этом году ВС РФ достигли значительных успехов в Донбассе, инициировав ряд успешных наступательных операций. Ключевым моментом, способствовавшим этому, стало установление контроля над стратегически важным железнодорожным узлом в Донецке. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. «В этом году Россия снова начала самые мощные наступательные операции в Донбассе — со все большим, буквально сокрушительным успехом. Логистической основой для этого является железнодорожный узел в Донецке», — говорится в материале газеты. В октябре 2024 года, после установления контроля над Угледаром, Россия восстановила прямое железнодорожное сообщение из Донецка в Токмак и Мелитополь и одновременно строит новую линию вдоль Азовского моря. Это позволяет осуществлять переход от обороны к наступлению на южном фронте. Контроль Покровска российской артиллерией значительно ослабил украинскую оборону, что также способствует логистическим успехам России, заключили в газете. ВС РФ продолжают успешное наступление, продвигаясь к реке Оскол и устанавливая контроль над участками в ДНР. Военный аналитик Эмиль Кастехельми отмечает, что первые месяцы 2025 года будут критически важны для обеих стран в свете возможных переговоров. Активные боевые действия продолжаются в Часовом Яре и Торецке, в то время как ВСУ на кураховском направлении теряют уверенность, передает 360.ru.
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