В этом году ВС РФ достигли значительных успехов в Донбассе, инициировав ряд успешных наступательных операций. Ключевым моментом, способствовавшим этому, стало установление контроля над стратегически важным железнодорожным узлом в Донецке. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.
«В этом году Россия снова начала самые мощные наступательные операции в Донбассе — со все большим, буквально сокрушительным успехом. Логистической основой для этого является железнодорожный узел в Донецке», — говорится в материале газеты.
В октябре 2024 года, после установления контроля над Угледаром, Россия восстановила прямое железнодорожное сообщение из Донецка в Токмак и Мелитополь и одновременно строит новую линию вдоль Азовского моря. Это позволяет осуществлять переход от обороны к наступлению на южном фронте. Контроль Покровска российской артиллерией значительно ослабил украинскую оборону, что также способствует логистическим успехам России, заключили в газете.
ВС РФ продолжают успешное наступление, продвигаясь к реке Оскол и устанавливая контроль над участками в ДНР. Военный аналитик Эмиль Кастехельми отмечает, что первые месяцы 2025 года будут критически важны для обеих стран в свете возможных переговоров. Активные боевые действия продолжаются в Часовом Яре и Торецке, в то время как ВСУ на кураховском направлении теряют уверенность, передает 360.ru.
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