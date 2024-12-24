«Максимально опасный период»: политолог раскрыл сценарий прямого столкновения РФ и НАТО

НАТО может вступить в вооруженный конфликт с Россией из-за поддержки странами-членами альянса Украины. Об этом сообщил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) и клуба «Валдай» Дмитрий Стефанович.
«Вероятность такого сценария [прямого конфликта России и Альянса] действительно связана с поддержкой странами НАТО Украины. <...> Мы вступили в максимально опасный период», — заявил Стефанович. Его слова передает «Лента.ру».
Эксперт также подчеркнул риск случайного столкновения военных кораблей или самолетов в районах проведения учений альянса, например, в Арктике. По его словам, различные инциденты, например, ограничение российского судоходства в Балтийском море или инциденты с западными разведывательными самолетами и спутниками над Черным морем, могут привести к эскалации напряженности.
Политолог добавил, что текущая эскалация напряженности может иметь необратимый характер из-за отсутствия эффективных механизмов разрешения конфликта, продолжающейся гонки вооружений и острого политического противостояния. Стефанович предостерег, что мировое сообщество находится в периоде высокой опасности, когда практически отсутствуют механизмы для предотвращения конфликта.
Ранее сообщалось, что НАТО в случае военного конфликта с РФ, несмотря на проведение широкомасштабных учений, могло бы столкнуться с серьезными потерями. Среди них и временная потеря территориального суверенитета. Также старший научный сотрудник в аналитическом центре CEPA и бывший заместитель помощника генерального секретаря НАТО Гордон Б. Дэвис заявил о способности России к быстрой мобилизации и переброске резервов на передовую, что делает ее серьезным противником для альянса.
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