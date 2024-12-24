Пермский собственник затонувшего в Черном море танкера займется его подъемом

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В Черно море будут поднимать со дна, разрушившиеся в результате шторма, танкеры
В Черно море будут поднимать со дна, разрушившиеся в результате шторма, танкеры Фото:
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Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди

Владелец затонувшего в Черном море танкера «Волгонефть-239» возьмет на себя ответственность за подъем судна и его утилизацию. Об этом заявил министр природных ресурсов РФ Александр Козлов.

По словам министра природных ресурсов РФ, собственник танкера «Волгонефть-239» обязуется провести работы по подъему и утилизации судна. «От второго собственника завтра ожидаем письменное подтверждение, что работа будет организована», — заявил Александр Козлов. Его слова передает «Коммерсант».

По словам министра, важно не только извлечь мазут из затонувшего танкера. Важно извлечь нефтепродукты таким образом, чтобы не нанести вред экологии морской среды.

В акватории Керченского пролива 15 декабря произошел инцидент с участием двух танкеров, в результате которого произошло загрязнение нефтепродуктами обширных участков побережья. От поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенская в Анапе образовалась полоса загрязнения длиной около 35 километров. Специалисты МЧС активно занимаются ликвидацией последствий аварии, очищая береговую линию и оказывая необходимую помощь фауне региона. Подробности о ситуации в зоне разлива нефти представлены в фоторепортаже URA.RU.

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Владелец затонувшего в Черном море танкера «Волгонефть-239» возьмет на себя ответственность за подъем судна и его утилизацию. Об этом заявил министр природных ресурсов РФ Александр Козлов. По словам министра природных ресурсов РФ, собственник танкера «Волгонефть-239» обязуется провести работы по подъему и утилизации судна. «От второго собственника завтра ожидаем письменное подтверждение, что работа будет организована», — заявил Александр Козлов. Его слова передает «Коммерсант». По словам министра, важно не только извлечь мазут из затонувшего танкера. Важно извлечь нефтепродукты таким образом, чтобы не нанести вред экологии морской среды. В акватории Керченского пролива 15 декабря произошел инцидент с участием двух танкеров, в результате которого произошло загрязнение нефтепродуктами обширных участков побережья. От поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенская в Анапе образовалась полоса загрязнения длиной около 35 километров. Специалисты МЧС активно занимаются ликвидацией последствий аварии, очищая береговую линию и оказывая необходимую помощь фауне региона. Подробности о ситуации в зоне разлива нефти представлены в фоторепортаже URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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