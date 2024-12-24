Пермский собственник затонувшего в Черном море танкера займется его подъемом

Владелец затонувшего в Черном море танкера «Волгонефть-239» возьмет на себя ответственность за подъем судна и его утилизацию. Об этом заявил министр природных ресурсов РФ Александр Козлов.
По словам министра природных ресурсов РФ, собственник танкера «Волгонефть-239» обязуется провести работы по подъему и утилизации судна. «От второго собственника завтра ожидаем письменное подтверждение, что работа будет организована», — заявил Александр Козлов. Его слова передает «Коммерсант».
По словам министра, важно не только извлечь мазут из затонувшего танкера. Важно извлечь нефтепродукты таким образом, чтобы не нанести вред экологии морской среды.
В акватории Керченского пролива 15 декабря произошел инцидент с участием двух танкеров, в результате которого произошло загрязнение нефтепродуктами обширных участков побережья. От поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенская в Анапе образовалась полоса загрязнения длиной около 35 километров. Специалисты МЧС активно занимаются ликвидацией последствий аварии, очищая береговую линию и оказывая необходимую помощь фауне региона. Подробности о ситуации в зоне разлива нефти представлены в фоторепортаже URA.RU.
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