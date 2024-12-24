В мире Европа Орбан назвал сроки окончания конфликта на Украине Орбан: конфликт на Украине завершится в 2025 году 24 декабря 2024 в 13:33 Размер текста - 17 + Виктор Орбан заявил, что ситуация на Украине завершится в следующем году Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский конфликт завершится в 2025 году мирным договором или уничтожением одной из сторон. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Конфликт закончится в 2025 году», — заявил Орбан. Его слова приводит Magyar Nemzet . Среди вариантов окончания украинского конфликта премьер Венгрии выделил два. Первый — будет заключен мирный договор между Россией и Украиной, второй — одна из сторон будет уничтожена. Ранее избранный президент США Дональд Трамп призвал главу Украины Владимира Зеленского задуматься о прекращении эскалации ситуации в стране и отказе от территорий, которые были заняты ВС РФ. Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова для переговоров и поиска компромисса в ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украинский конфликт завершится в 2025 году мирным договором или уничтожением одной из сторон. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Конфликт закончится в 2025 году», — заявил Орбан. Его слова приводит Magyar Nemzet. Среди вариантов окончания украинского конфликта премьер Венгрии выделил два. Первый — будет заключен мирный договор между Россией и Украиной, второй — одна из сторон будет уничтожена. Ранее избранный президент США Дональд Трамп призвал главу Украины Владимира Зеленского задуматься о прекращении эскалации ситуации в стране и отказе от территорий, которые были заняты ВС РФ. Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова для переговоров и поиска компромисса в ситуации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям