Орбан назвал сроки окончания конфликта на Украине

Орбан: конфликт на Украине завершится в 2025 году
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Виктор Орбан заявил, что ситуация на Украине завершится в следующем году Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский конфликт завершится в 2025 году мирным договором или уничтожением одной из сторон. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Конфликт закончится в 2025 году», — заявил Орбан. Его слова приводит Magyar Nemzet.

Среди вариантов окончания украинского конфликта премьер Венгрии выделил два. Первый — будет заключен мирный договор между Россией и Украиной, второй — одна из сторон будет уничтожена.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп призвал главу Украины Владимира Зеленского задуматься о прекращении эскалации ситуации в стране и отказе от территорий, которые были заняты ВС РФ. Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова для переговоров и поиска компромисса в ситуации.

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Украинский конфликт завершится в 2025 году мирным договором или уничтожением одной из сторон. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Конфликт закончится в 2025 году», — заявил Орбан. Его слова приводит Magyar Nemzet. Среди вариантов окончания украинского конфликта премьер Венгрии выделил два. Первый — будет заключен мирный договор между Россией и Украиной, второй — одна из сторон будет уничтожена. Ранее избранный президент США Дональд Трамп призвал главу Украины Владимира Зеленского задуматься о прекращении эскалации ситуации в стране и отказе от территорий, которые были заняты ВС РФ. Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова для переговоров и поиска компромисса в ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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