Орбан назвал сроки окончания конфликта на Украине

Украинский конфликт завершится в 2025 году мирным договором или уничтожением одной из сторон. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Конфликт закончится в 2025 году», — заявил Орбан. Его слова приводит
Среди вариантов окончания украинского конфликта премьер Венгрии выделил два. Первый — будет заключен мирный договор между Россией и Украиной, второй — одна из сторон будет уничтожена.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп призвал главу Украины Владимира Зеленского задуматься о прекращении эскалации ситуации в стране и отказе от территорий, которые были заняты ВС РФ. Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова для переговоров и поиска компромисса в ситуации.
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