Shot: разыскиваемый за долги Мазаев активно взялся за новогодние корпоративы

24 декабря 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Сергей Мазаев и его группа готовы выступить на корпоративе за несколько миллионов рублей Фото: Алексей Андронов © URA.RU Певец Сергей Мазаев, которого объявили в розыск за неуплату долгов, и его музыкальная группа «Моральный кодекс» активно выступают на новогодних концертах. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Сергей Мазаев активно берется за корпоративы на новогодние праздники. „Моральный кодекс“ выступит за два миллиона рублей на частном мероприятии», — цитирует Life.ru telegram-канал. Так, на концертах предполагается исполнение популярных композиций, включая «До свидания, мама» и «Первый снег». В случае выступлений в Москве группа самостоятельно добирается до места проведения мероприятия, но для поездок за пределы Московской кольцевой автодороги им требуется представительский автомобиль, например Mercedes Sprinter. Также в райдер музыкальной группы входит то, что при условии концертов в других городах и странах им необходим организованный трансфер на большом туристическом автобусе. При том автобус должен быть оснащен видеосистемой и подушками. При перелетах для Сергея Мазаева и его директора должны быть предусмотрены услуги VIP-зала в аэропорту. Кроме того, согласно райдеру, гримерка у музыкальной группы должна быть рассчитана на 10 человек. В ней также должны наводиться легкие закуски: фрукты и десерты. Помимо прочего, Мазаев и его группа употребляют только импортный тоник, а также требуют наличие четырех бутылок сухого вина и одной бутылки крепкого алкоголя в гримерке. После выступления коллектив предпочитает обильный ужин, включающий мясные и рыбные блюда с гарнирами. Кроме того, в райдере группы есть и специальные запросы на блюда для веганов. URA.RU направило запрос по ситуации пресс-службу музыкальной группы. На момент публикации материала ответа не было предоставлено. UPD (10:50 по мск): в пресс-службе Сергея Мазаева опровергли информацию о том, что артист находится в розыске. «Размещенные сведения не соответствуют действительности», — говорится в ответе. Ранее Сергея Мазаева объявили в розыск налоговая и судебные приставы. Исполнительное производство в его отношении открыто из-за проблем с налоговой, потому что артист обязан выплатить свыше 95 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Сергей Мазаев, которого объявили в розыск за неуплату долгов, и его музыкальная группа «Моральный кодекс» активно выступают на новогодних концертах. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Сергей Мазаев активно берется за корпоративы на новогодние праздники. „Моральный кодекс“ выступит за два миллиона рублей на частном мероприятии», — цитирует Life.ru telegram-канал. Так, на концертах предполагается исполнение популярных композиций, включая «До свидания, мама» и «Первый снег». В случае выступлений в Москве группа самостоятельно добирается до места проведения мероприятия, но для поездок за пределы Московской кольцевой автодороги им требуется представительский автомобиль, например Mercedes Sprinter. Также в райдер музыкальной группы входит то, что при условии концертов в других городах и странах им необходим организованный трансфер на большом туристическом автобусе. При том автобус должен быть оснащен видеосистемой и подушками. При перелетах для Сергея Мазаева и его директора должны быть предусмотрены услуги VIP-зала в аэропорту. Кроме того, согласно райдеру, гримерка у музыкальной группы должна быть рассчитана на 10 человек. В ней также должны наводиться легкие закуски: фрукты и десерты. Помимо прочего, Мазаев и его группа употребляют только импортный тоник, а также требуют наличие четырех бутылок сухого вина и одной бутылки крепкого алкоголя в гримерке. После выступления коллектив предпочитает обильный ужин, включающий мясные и рыбные блюда с гарнирами. Кроме того, в райдере группы есть и специальные запросы на блюда для веганов. URA.RU направило запрос по ситуации пресс-службу музыкальной группы. На момент публикации материала ответа не было предоставлено. UPD (10:50 по мск): в пресс-службе Сергея Мазаева опровергли информацию о том, что артист находится в розыске. «Размещенные сведения не соответствуют действительности», — говорится в ответе. Ранее Сергея Мазаева объявили в розыск налоговая и судебные приставы. Исполнительное производство в его отношении открыто из-за проблем с налоговой, потому что артист обязан выплатить свыше 95 тысяч рублей.