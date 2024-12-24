Компания Пригожина «Конкорд-М» сменила владельца

Кейтеринговая компания «Конкорд М», ранее находившаяся в собственности основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сменила своего владельца. С 28 ноября 2024 года 100% акций компании достались Роману Козлову. Об этом стало известно из данных СПАРК.
«Владельцем 100 % долей в ООО „Конкорд М“ стал уроженец Петербурга Козлов Роман Игоревич», — передает информацию из базы данных СПАРК издание «Фонтанка». Отмечается, что «Конкорд М», основанная в 2007 году и специализировавшаяся на обслуживании крупных мероприятий, в 2023 году показала выручку в 630 млн рублей, хотя годом ранее она составляла 770 миллионов.
В последний раз дивиденды выплачивались в 2020 году. После введения санкций против Пригожина в 2022 году информация о владельцах была скрыта, но в бухгалтерской отчетности 2023 года подтверждалось, что 90% компании принадлежало ему и 10% — его другой компании. Постоянными клиентами «Конкорда М» оставались структуры «Лукойла» и Сбербанка.
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