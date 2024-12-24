Финляндия может за неделю мобилизовать до 280 тысяч солдат из-за опасений перед Россией. Об этом рассказал президент Финляндии Александр Стубб.
«Армия Финляндии — одна из крупнейших в Европе, включающая 280 тысяч солдат, которых можно мобилизовать и вооружить до зубов за неделю. У нас это не потому, что мы беспокоимся о Стокгольме или Лондоне. У нас это есть, потому что мы боимся Москвы», — передает слова Стубба издание The Independent.
Он отметил, что почти 20% населения Финляндии проходит военную подготовку. Это осуществляется благодаря программе национальной службы, заключил Стубб.
Соединенные Штаты намерены были поставить Финляндии значительное количество оружия, включая танки M1A1 Abrams и истребители F-35A, для укрепления границы НАТО с Россией. Также в стране появятся два штаба НАТО, а США передадут союзникам десятки военных объектов, что создаст угрозу для России, в частности для Северного флота и Санкт-Петербурга, передает «Царьград».
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