Россиянам рассказали, как увеличить пенсию

Индивидуальные предприниматели (ИП) в России обязаны уплачивать страховые взносы в размере 49,5 тысяч рублей, что поможет им увеличить свою страховую пенсию. Для этого им надо вступить в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Также и самозанятые могут по желанию уплачивать страховые взносы, хотя, согласно закону, не обязаны этого делать. Об этом сообщил генеральный директор «СберНПФ» Александр Зарецкий.
«По закону, самозанятые не обязаны платить страховые взносы, у них не идет стаж для формирования страховой пенсии. В свою очередь, ИП обязаны платить страховые взносы: например, в 2024 году — 49,5 тысяч рублей, по желанию самозанятые тоже могут делать такие отчисления. Эти взносы обеспечивают право на страховую пенсию», — заявил Зарецкий, отметив, что размер пенсии в таком случае будет зависеть от объема уплаченных страховых взносов и рабочего стажа. Его слова передает РБК.
Подобное, по словам эксперта, стимулирует интерес предпринимателей и самозанятых к регулярной уплате взносов, чтобы обеспечить себе постоянный доход в будущем. При добровольной уплате взносов стаж может быть приобретен без ограничений, хотя за 12 месяцев можно приобрести только один год стажа. В 2024 году стоимость одного года стажа равна 50 798,88 рублей. Это ограничивает размер возможной страховой пенсии даже при регулярных взносах.
Отмечается, что с 2024 года россияне могут контролировать свои будущие доходы через ПДС, которая позволяет накапливать средства на пенсию с получением дополнительных выплат от государства. Самозанятые и ИП могут формировать свой пенсионный капитал, участвуя в программе и получая господдержку в зависимости от размера личных взносов и официального дохода в месяц, но не более 36 тысяч рублей в год. Выплаты можно начать получать до окончания срока договора ПДС: женщины с 55 лет, а мужчины с 60 лет могут выбрать получение пенсионных выплат на протяжении пяти лет или более. Спустя 15 лет участия в программе появляется возможность единовременно снять все накопленные средства.
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