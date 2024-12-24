Доллар резко упал ниже 100 рублей. Скрин

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Доллары США. Курган, купюры, деньги, доллары, валюта
Доллар достиг двухнедельного минимума Фото:

Курс доллара, по официальным данным Центробанка, опустился ниже 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные, приведенные на официальном сайте регулятора. В прошлый раз такой курс был 10 декабря — ровно две недели назад.

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Курс доллара, по официальным данным Центробанка, опустился ниже 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные, приведенные на официальном сайте регулятора. В прошлый раз такой курс был 10 декабря — ровно две недели назад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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