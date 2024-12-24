Доллар достиг двухнедельного минимума
Курс доллара, по официальным данным Центробанка, опустился ниже 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные, приведенные на официальном сайте регулятора. В прошлый раз такой курс был 10 декабря — ровно две недели назад.
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