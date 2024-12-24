Доллар резко упал ниже 100 рублей. Скрин

24 декабря 2024 в 19:38 Размер текста - 17 +

Доллар достиг двухнедельного минимума Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курс доллара, по официальным данным Центробанка, опустился ниже 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные, приведенные на официальном сайте регулятора. В прошлый раз такой курс был 10 декабря — ровно две недели назад. Скрин: Центральный банк России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курс доллара, по официальным данным Центробанка, опустился ниже 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные, приведенные на официальном сайте регулятора. В прошлый раз такой курс был 10 декабря — ровно две недели назад.