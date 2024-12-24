«А мы туда ударим «Орешником» и «шизофрения и чушь»: самые яркие цитаты Путина в 2024 году

Президент РФ Владимир Путин в 2024 году, по словам его помощника Юрия Ушакова, принял участие более чем в 220 мероприятиях. На каждом из них он делился своими мыслями по различным темам, включая улучшение экономической ситуации, СВО, аспектам ядерной доктрины, характеристикам ракеты «Орешник», отношениям с Западом и множеству других вопросов. В материале URA.RU собраны ключевые цитаты президента России за этот год.
Главные цитаты Владимира Путина в 2024 году
О необходимости улучшения ситуации в экономике
«Мы должны заботиться о народонаселении, повышать рождаемость, создавать условия для того, чтобы дети были желанны»
Специальная военная операция
- «Признание Россией границ Украины возможно только после того, как эта страна выберет нейтралитет, в противном случае она всегда будет инструментом в руках третьих стран»
- «Мы готовы к мирным переговорам, но только не на базе каких-то хотелок... а на базе реалий, которые складываются...»
- «Если бы были соблюдены стамбульские договоренности, то конфликт бы давно закончилась»
Ядерная доктрина
- «Ядерное оружие рассматривается как крайняя мера для защиты суверенитета страны»
- «Любая агрессия в отношении Белоруссии рассматривается как нападение на Россию»
- «Для активации плана применения ядерного оружия необходимо наличие достоверной информации о непосредственной угрозе»
О ракете «Орешник»
- «Удар „Орешника“ — это очень мощный удар, он подобен падающему метеориту»
- «„Орешник“ — это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области»
- «Дальность „Орешника“ по сравнению с западными ракетами выше: от одной до 3,5 тысячи километров»
- «Пусть определят объект поражения в Киеве, соберут свои ПВО, а мы туда ударим „Орешником“»
Отношения с Западом
- «Никто не может гарантировать, что Запад не применит ядерное оружие»
- «Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может»
- «Сегодня мир не переживает конфликт всех со всеми, происходит борьба мирового меньшинства за сохранение доминирования»
Отношения с Китаем
«Россия сотрудничает и дружит с Китаем не против кого бы то ни было»
БРИКС и доллар
- «Мы уверены, что БРИКС дает всем хороший пример по-настоящему конструктивного сотрудничества»
- «Не работают те инструменты, которые применяют на Западе. Мы переходим на национальные валюты — и все»
Транзит газа через Украину
- «Контракта на транзит газа РФ через Украину уже точно не будет»
- «Отказ Германии включить вторую рабочую ветку „Северного потока“ — это шизофрения и чушь»
Мигранты
«Нам нужно создать такие условия, когда люди, к нам приезжающие на работу, будут к этому готовы»
Важнейшие встречи и мероприятия
В течение 2024 года Путин много путешествовал и участвовал в международных саммитах. Вот некоторые из его значимых визитов:
- Китай. В ходе визита Путин обсудил сотрудничество в рамках ШОС и инициативу «Один пояс, один путь». Были подписаны важные соглашения по углублению стратегического партнерства.
- Беларусь. Путин провел встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко, где обсуждались вопросы безопасности и совместной обороны.
- Узбекистан. Обсуждались инвестиционные проекты и увеличение поставок газа в Узбекистан. Подписано соглашение о строительстве атомных электростанций малой мощности.
- КНДР. Летняя встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном содействовала углублению сотрудничества, направленного на противостояние американской гегемонии.
- Вьетнам. В рамках визита обсуждены вопросы обороны, экономики и энергетики. Лидеры двух стран подписали более 11 документов.
- Туркменистан. Путин обсудил основы нового мирового порядка и важность стабильности в регионе.
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