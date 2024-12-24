«А мы туда ударим «Орешником» и «шизофрения и чушь»: самые яркие цитаты Путина в 2024 году

Ушаков: в 2024 году Путин принял участие в более чем 220 мероприятиях
© Служба новостей «URA.RU»
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Признание Россией границ Украины возможно только после того, как эта страна выберет нейтралитет, считает Путин
Признание Россией границ Украины возможно только после того, как эта страна выберет нейтралитет, считает Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин в 2024 году, по словам его помощника Юрия Ушакова, принял участие более чем в 220 мероприятиях. На каждом из них он делился своими мыслями по различным темам, включая улучшение экономической ситуации, СВО, аспектам ядерной доктрины, характеристикам ракеты «Орешник», отношениям с Западом и множеству других вопросов. В материале URA.RU собраны ключевые цитаты президента России за этот год.

Главные цитаты Владимира Путина в 2024 году

О необходимости улучшения ситуации в экономике

«Мы должны заботиться о народонаселении, повышать рождаемость, создавать условия для того, чтобы дети были желанны»

Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам, но не на основе неоправданных требований
Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам, но не на основе неоправданных требований
Фото:

Специальная военная операция

  • «Признание Россией границ Украины возможно только после того, как эта страна выберет нейтралитет, в противном случае она всегда будет инструментом в руках третьих стран»
  • «Мы готовы к мирным переговорам, но только не на базе каких-то хотелок... а на базе реалий, которые складываются...»
  • «Если бы были соблюдены стамбульские договоренности, то конфликт бы давно закончилась»

Ядерная доктрина

  • «Ядерное оружие рассматривается как крайняя мера для защиты суверенитета страны»
  • «Любая агрессия в отношении Белоруссии рассматривается как нападение на Россию»
  • «Для активации плана применения ядерного оружия необходимо наличие достоверной информации о непосредственной угрозе»

О ракете «Орешник»

  • «Удар „Орешника“ — это очень мощный удар, он подобен падающему метеориту»
  • «„Орешник“ — это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области»
  • «Дальность „Орешника“ по сравнению с западными ракетами выше: от одной до 3,5 тысячи километров»
  • «Пусть определят объект поражения в Киеве, соберут свои ПВО, а мы туда ударим „Орешником“»
Путин считает, что никто не может гарантировать, что Запад не использует ядерное оружие
Путин считает, что никто не может гарантировать, что Запад не использует ядерное оружие
Фото:

Отношения с Западом

  • «Никто не может гарантировать, что Запад не применит ядерное оружие»
  • «Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может»
  • «Сегодня мир не переживает конфликт всех со всеми, происходит борьба мирового меньшинства за сохранение доминирования»

Отношения с Китаем

«Россия сотрудничает и дружит с Китаем не против кого бы то ни было»

БРИКС и доллар

  • «Мы уверены, что БРИКС дает всем хороший пример по-настоящему конструктивного сотрудничества»
  • «Не работают те инструменты, которые применяют на Западе. Мы переходим на национальные валюты — и все»

Транзит газа через Украину

  • «Контракта на транзит газа РФ через Украину уже точно не будет»
  • «Отказ Германии включить вторую рабочую ветку „Северного потока“ — это шизофрения и чушь»
Путин заявил, что необходимо создать условия для подготовки людей, приезжающих в РФ на работу
Путин заявил, что необходимо создать условия для подготовки людей, приезжающих в РФ на работу
Фото:

Мигранты

«Нам нужно создать такие условия, когда люди, к нам приезжающие на работу, будут к этому готовы»

Важнейшие встречи и мероприятия

В течение 2024 года Путин много путешествовал и участвовал в международных саммитах. Вот некоторые из его значимых визитов:

  • Китай. В ходе визита Путин обсудил сотрудничество в рамках ШОС и инициативу «Один пояс, один путь». Были подписаны важные соглашения по углублению стратегического партнерства.
  • Беларусь. Путин провел встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко, где обсуждались вопросы безопасности и совместной обороны.
  • Узбекистан. Обсуждались инвестиционные проекты и увеличение поставок газа в Узбекистан. Подписано соглашение о строительстве атомных электростанций малой мощности.
  • КНДР. Летняя встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном содействовала углублению сотрудничества, направленного на противостояние американской гегемонии.
  • Вьетнам. В рамках визита обсуждены вопросы обороны, экономики и энергетики. Лидеры двух стран подписали более 11 документов.
  • Туркменистан. Путин обсудил основы нового мирового порядка и важность стабильности в регионе.

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Президент РФ Владимир Путин в 2024 году, по словам его помощника Юрия Ушакова, принял участие более чем в 220 мероприятиях. На каждом из них он делился своими мыслями по различным темам, включая улучшение экономической ситуации, СВО, аспектам ядерной доктрины, характеристикам ракеты «Орешник», отношениям с Западом и множеству других вопросов. В материале URA.RU собраны ключевые цитаты президента России за этот год. Главные цитаты Владимира Путина в 2024 году О необходимости улучшения ситуации в экономике «Мы должны заботиться о народонаселении, повышать рождаемость, создавать условия для того, чтобы дети были желанны» Специальная военная операция Ядерная доктрина О ракете «Орешник» Отношения с Западом Отношения с Китаем «Россия сотрудничает и дружит с Китаем не против кого бы то ни было» БРИКС и доллар Транзит газа через Украину Мигранты «Нам нужно создать такие условия, когда люди, к нам приезжающие на работу, будут к этому готовы» Важнейшие встречи и мероприятия В течение 2024 года Путин много путешествовал и участвовал в международных саммитах. Вот некоторые из его значимых визитов:
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