Пашинян подтвердил, что приедет на 9 Мая

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Пашинян принял приглашение Путина посетить Москву 9 мая
Пашинян принял приглашение Путина посетить Москву 9 мая Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян переговорил с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы он подтвердил свое участие в юбилейных торжествах 9 мая в Москве, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

«Премьер-министр Армении подтвердил, что принимает приглашение президента России и будет участвовать в юбилейных торжествах 9 мая в Москве», — сообщил telegram-канал «Кремль. Новость».

Кремль уже ведет подготовку к празднованию 80-летию Победы. В число государств, выразивших желание участвовать в торжественных мероприятиях на Красной площади, вошли Израиль, Китай, Палестина и Бразилия.

Первой из европейских стран, выразившей свое намерение посетить парад Победы в Москве в 2025 году, стала Словакия. Премьер-министр Роберт Фицо отметил, что его визит в Россию в этот знаменательный день будет для него большой честью. 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также подтвердил свое намерение принять участие в праздновании Дня Победы в Москве. Представителями Казахстана на параде станут десантники, что подтверждено министерством обороны страны, а также президент Касым-Жомарт Токаев. Помимо этого, в столицу России прибудет премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян переговорил с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы он подтвердил свое участие в юбилейных торжествах 9 мая в Москве, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне. «Премьер-министр Армении подтвердил, что принимает приглашение президента России и будет участвовать в юбилейных торжествах 9 мая в Москве», — сообщил telegram-канал «Кремль. Новость». Кремль уже ведет подготовку к празднованию 80-летию Победы. В число государств, выразивших желание участвовать в торжественных мероприятиях на Красной площади, вошли Израиль, Китай, Палестина и Бразилия. Первой из европейских стран, выразившей свое намерение посетить парад Победы в Москве в 2025 году, стала Словакия. Премьер-министр Роберт Фицо отметил, что его визит в Россию в этот знаменательный день будет для него большой честью.  Президент Белоруссии Александр Лукашенко также подтвердил свое намерение принять участие в праздновании Дня Победы в Москве. Представителями Казахстана на параде станут десантники, что подтверждено министерством обороны страны, а также президент Касым-Жомарт Токаев. Помимо этого, в столицу России прибудет премьер-министр Индии Нарендра Моди.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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