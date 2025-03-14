Якушев обсудил с Солодовым, как Камчатка помогает российским военным

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев провел встречу с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым. Политики обсудили планы по реализации народной программы партии в регионе. В ходе встречи были подняты вопросы поддержки бойцов СВО и их семей, а также реализации ключевых социальных и инфраструктурных проектов в регионе.
«Владимир Якушев обсудил с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым планы по реализации народной программы „Единой России“», — сообщила пресс-служба партии на своем сайте. В рамках реализации программы на Камчатке запущены значимые объекты, включая тепличный комплекс, который делает овощи доступными для жителей полуострова. Строится Камчатская краевая больница — уникальный медицинский центр Дальнего Востока. Также готовится к открытию новый терминал аэропорта с уникальной архитектурой.
В ходе встречи Владимир Солодов подчеркнул значимость помощи фронту и военнослужащим в Камчатке. «С первых дней спецоперации Камчатка заняла активную позицию в вопросе поддержки бойцов. Помощь фронту, военнослужащим и членам их семей стала одним из ключевых направлений работы партии в регионе», — отметил губернатор. По его словам, за три года регион доставил десятки подавителей БПЛА, почти 3000 радиостанций, генераторов, антенн и многое другое на фронт.
Якушев уточнил, что в Камчатском крае реализуется более 30 различных мер поддержки для бойцов и их семей, включая социальные выплаты на первоначальный взнос по ипотеке и предоставление земельных участков. Эти меры направлены на обеспечение не только социальных гарантий, но и помощь в решении бытовых вопросов. «В регионе действует более 30 различных мер поддержки для бойцов... Задача партии, исполнительной власти — не только обеспечить социальные гарантии бойцам и членам их семей, но и помогать в решении бытовых вопросов», — отметил он.
Солодов уточнил, все годы, что он работает на Камчатке, опирался на поддержку «Единой России». Он выразил уверенность, что при поддержке партии добьется успеха и в реализации долгосрочных проектов в регионе. «Я опирался на поддержку „Единой России“ все годы, которые работаю на Камчатке... Сегодня мы видим, как многие важные проекты, которых так ждали люди, начали работать. Уверен, что вместе с партией мы добьемся успеха и в реализации долгосрочных проектов, фундамент для которых уже заложен», — заявил Солодов.
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