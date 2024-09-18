Опыт выставки «Россия» используют в Беларуси

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08.11.23 Международная выставка-форум Россия ВДНХ. Москва, ии, технологии, искусственный интелект
Россия и Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве в выставочной отрасли Фото:

Опыт, полученный на выставке «Россия», будет применен для организации конгрессно-выставочной деятельности в Беларуси. Об этом сообщает Национальный центр «Россия».

«В Минске подписано соглашение о сотрудничестве между российским АНО „Дирекция Выставки Достижений“ „Россия“ и белорусским республиканским унитарным предприятием „Национальный выставочный центр“ „БелЭкспо“», — говорится в публикации telegram-канала центра. Директор «России» Наталья Виртуозова заявила, что странам предстоит множество совместных планов и проектов.

Виртуозова также добавила, что общение с белорусскими коллегами убедило ее команду в потенциале совместной деятельности. На ближайшее время запланировано активное общение. Организации будут делиться профессиональными знаниями и опытом проведения масштабных мероприятий.

Директор «БелЭкспо» Сергей Баран выразил благодарность за готовность российской стороны делиться бесценным опытом. По его мнению, выставка «Россия» сломала все стереотипы и перевернула конгрессно-выставочную отрасль.

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Опыт, полученный на выставке «Россия», будет применен для организации конгрессно-выставочной деятельности в Беларуси. Об этом сообщает Национальный центр «Россия». «В Минске подписано соглашение о сотрудничестве между российским АНО „Дирекция Выставки Достижений“ „Россия“ и белорусским республиканским унитарным предприятием „Национальный выставочный центр“ „БелЭкспо“», — говорится в публикации telegram-канала центра. Директор «России» Наталья Виртуозова заявила, что странам предстоит множество совместных планов и проектов. Виртуозова также добавила, что общение с белорусскими коллегами убедило ее команду в потенциале совместной деятельности. На ближайшее время запланировано активное общение. Организации будут делиться профессиональными знаниями и опытом проведения масштабных мероприятий. Директор «БелЭкспо» Сергей Баран выразил благодарность за готовность российской стороны делиться бесценным опытом. По его мнению, выставка «Россия» сломала все стереотипы и перевернула конгрессно-выставочную отрасль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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