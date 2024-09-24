Как выспаться среди рабочей недели

Сомнолог Мелехин: недосып угрожает физическому и психическому здоровью

24 сентября 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Утром и вечером нужно отказаться от использовании гаджетов, чтобы высыпаться, заявил Алексей Мелехин Фото: Анна Майорова © URA.RU Для того, чтобы выспаться в течение рабочей недели, нужно отказаться от гаджетов перед сном и за два часа до сна выйти на прогулку. В ином случае не высыпание может привести к «дистрессовному ритму». При этом, чтобы утро принесло положительные эмоции, можно обнять или поцеловать своего партнера, сообщил кандидат психологических наук, сомнолог Алексей Мелехин. Социальный джетлаг может привести к нарушению биологического ритма, вызывая физическое и психическое недомогание. Мелехин объясняет, что, когда человек в течение рабочей недели не высыпается, формируется «дистрессовый ритм». Он может привести к головным болям и другим неприятным последствиям, если попытаться восстановить сон внезапным пересыпанием. «Сон — это прежде всего безопасно, комфортно, приятно. И слова „безопасно“ и „с наслаждением“ имеют здесь важную деталь. Как обеспечить свою бодрость на трудовой неделе? Первое — убрать информационное или сенсорное поглощение», — заявил Мелехин. Его слова передает «Пятый канал». Также сомнолог советует уделить внимание физической активности, такой как осознанные прогулки за два часа до сна. Кроме того, следует начинать утро без электронных устройств, предпочитая естественные сенсорные стимулы. Приятные эмоции утром можно получить с помощью поцелуев и объятий. Ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России, кандидат медицинских наук Любовь Дроздова сообщила, что недосып может привести к ожирению. Это связано с тем, что снижается гормон лептин, связанный с контролем аппетита. При этом при недосыпе вырабатывается гормон стресса кортизол, который также увеличивает чувство голода. передает VSE42.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для того, чтобы выспаться в течение рабочей недели, нужно отказаться от гаджетов перед сном и за два часа до сна выйти на прогулку. В ином случае не высыпание может привести к «дистрессовному ритму». При этом, чтобы утро принесло положительные эмоции, можно обнять или поцеловать своего партнера, сообщил кандидат психологических наук, сомнолог Алексей Мелехин. Социальный джетлаг может привести к нарушению биологического ритма, вызывая физическое и психическое недомогание. Мелехин объясняет, что, когда человек в течение рабочей недели не высыпается, формируется «дистрессовый ритм». Он может привести к головным болям и другим неприятным последствиям, если попытаться восстановить сон внезапным пересыпанием. «Сон — это прежде всего безопасно, комфортно, приятно. И слова „безопасно“ и „с наслаждением“ имеют здесь важную деталь. Как обеспечить свою бодрость на трудовой неделе? Первое — убрать информационное или сенсорное поглощение», — заявил Мелехин. Его слова передает «Пятый канал». Также сомнолог советует уделить внимание физической активности, такой как осознанные прогулки за два часа до сна. Кроме того, следует начинать утро без электронных устройств, предпочитая естественные сенсорные стимулы. Приятные эмоции утром можно получить с помощью поцелуев и объятий. Ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России, кандидат медицинских наук Любовь Дроздова сообщила, что недосып может привести к ожирению. Это связано с тем, что снижается гормон лептин, связанный с контролем аппетита. При этом при недосыпе вырабатывается гормон стресса кортизол, который также увеличивает чувство голода. передает VSE42.RU.