ВСУ снова обстреляли Белгород, есть пострадавшие

ПВО России сбили несколько украинских БПЛА над Белгородской областью. Предварительно, четверо человек пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня второй раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей. По предварительной информации, в Белгороде ранены четыре мирных жителя», — заявил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По его словам, пострадавшие были доставлены в белгородские больницы с осколочными ранениями.
Гладков добавил, что в результате ударов загорелись четыре дома, пожар и надворная постройка. Их тушат пожарные. Также были повреждены два частных дома, три надворные постройки, пять автомобилей. На месте обстрела развернут ситуационный центр.
В ночь на 24 сентября над Белгородской областью были уничтожены шесть беспилотников. Днем 24 сентября — еще один.
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