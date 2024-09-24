ВСУ снова обстреляли Белгород, есть пострадавшие

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Из-за атаки дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека, заявил глава региона Вячеслав Гладков
Из-за атаки дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека, заявил глава региона Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

ПВО России сбили несколько украинских БПЛА над Белгородской областью. Предварительно, четверо человек пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня второй раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей. По предварительной информации, в Белгороде ранены четыре мирных жителя», — заявил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По его словам, пострадавшие были доставлены в белгородские больницы с осколочными ранениями. 

Гладков добавил, что в результате ударов загорелись четыре дома, пожар и надворная постройка. Их тушат пожарные. Также были повреждены два частных дома, три надворные постройки, пять автомобилей. На месте обстрела развернут ситуационный центр. 

В ночь на 24 сентября над Белгородской областью были уничтожены шесть беспилотников. Днем 24 сентября — еще один. 

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ПВО России сбили несколько украинских БПЛА над Белгородской областью. Предварительно, четверо человек пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Сегодня второй раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей. По предварительной информации, в Белгороде ранены четыре мирных жителя», — заявил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По его словам, пострадавшие были доставлены в белгородские больницы с осколочными ранениями.  Гладков добавил, что в результате ударов загорелись четыре дома, пожар и надворная постройка. Их тушат пожарные. Также были повреждены два частных дома, три надворные постройки, пять автомобилей. На месте обстрела развернут ситуационный центр.  В ночь на 24 сентября над Белгородской областью были уничтожены шесть беспилотников. Днем 24 сентября — еще один. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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