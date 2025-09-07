ТАСС: ВСУ массово атаковали сразу несколько городов России

Украинские войска наносят массированные удары беспилотниками по жилым районам Донецка и Макеевки, сообщают местные оперативные службы. В результате атак есть пострадавшие.
«Украинские вооруженные силы предприняли массированную атаку с использованием БПЛА по гражданской инфраструктуре Донецка и Макеевки. Удары пришлись по парку „Гулливер“ в Донецке и жилому дому в Красногвардейском районе Макеевки», — передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По данным СМИ, в обоих городах слышны взрывы. По предварительным данным, в результате атаки есть пострадавшие среди гражданского населения.
Ранее в результате ночной атаки украинских беспилотников по Донецку, пострадали два человека, а также были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки в Ленинском районе города. Минобороны РФ сообщало о регулярных попытках ВСУ атаковать российские регионы с помощью БПЛА, часть из которых удается перехватывать силами ПВО.
