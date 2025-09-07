Юрист объяснил, что Мизулина может сделать защитниками Крида

Екатерина Мизулина, глава «Лиги безопасного интернета», не может привлечь к ответственности граждан, публично поддержавших певца Егора Крида в его конфликте с ней. Об этом журналистам рассказал юрист компании «Право-Сити» Матвей Елисеев. По словам эксперта, выражение поддержки артисту подпадает под конституционное право на свободу мысли и слова, а не под действие каких-либо статей административного или уголовного законодательства.
«Наказания за саму поддержку не существует. Критиковать общественную деятельницу, высказывать иную точку зрения — это абсолютно законно. Ответственность может наступить не за факт поддержки, а за сопутствующие нарушения в этих публикациях. Например: распространение недостоверной информации о частном лице (Мизулиной), порочащей ее честь, достоинство и деловую репутацию, высказывания в ее адрес, унижающие ее человеческое достоинство, а также призывы к нарушению закона или неповиновению власти. Но в данном контексте это маловероятно», — объяснил Матвей Елисеев в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Как уточнил юрист, Мизулина, как руководитель некоммерческой организации («Лига безопасного интернета»), может лишь обратиться с официальными заявлениями в правоохранительные или контролирующие органы, включая Роскомнадзор, прокуратуру и МВД. Однако самостоятельно наказывать тех, кто поддержал Крида или высказался в ее адрес критически, она не уполномочена. В случае если публикации в поддержку Крида содержат клевету или оскорбления, уже соответствующие органы могут рассмотреть возможность привлечения к ответственности по существующим статьям.
В ходе конфликта с музыкантом Мизулина ранее сообщила, что у нее есть так называемая «вишенка на торте», которая якобы способна скомпрометировать защитника Крида. Однако эксперт подчеркнул, что действия, связанные с обсуждением сценического поцелуя артиста на концерте, не подпадают под уголовное преследование: поцелуй не является развратным действием по российскому законодательству и не нарушает нормы возрастной маркировки при отсутствии эротического характера и продолжительности.
Санкции могут грозить разве что организаторам концертов при нарушении закона о защите детей от вредной информации. В этом случае они могут нарваться на штраф до 100 тысяч рублей для юридических лиц.
Конфликт между Екатериной Мизулиной и Егором Кридом начался после концерта артиста в «Лужниках» 30 августа 2025 года, который общественница назвала «голой вечеринкой» из-за откровенного танцевального номера и поцелуя на сцене. Мизулина обратилась в правоохранительные органы с требованием проверить возможные нарушения закона о защите детей, а Крид и ряд других артистов публично опровергли обвинения в развратности.
