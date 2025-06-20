20 июня 2025

Генсек ОПЕК не смог сдержать эмоций при личной встрече с Путиным

Генсек ОПЕК прямо высказал Путину свое восхищение
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Путин провел встречу с генсеком ОПЕК
Путин провел встречу с генсеком ОПЕК Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс высоко оценил деятельность президента России Владимира Путина на международной арене. Об этом он заявил 20 июня в ходе встречи с российским лидером на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

«Я всегда чувствовал больше уважение и восхищался вами как президентом Российской Федерации и вашей деятельностью на мировой арене. Государство Кувейт — это дружественная России страна и наш лидер тоже восхищается вами», — отметил аль-Гайс, слова приводит сайт Кремля.

В рамках третьего дня ПМЭФ-2025 ключевым событием стало пленарное заседание с участием Владимира Путина. Модератором встречи выступит журналист из ОАЭ. В программе форума также были переговоры министров спорта России, Сербии, Беларуси и Казахстана. URA.RU ведет онлайн-трансляцию всех основных событий третьего дня форума.

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Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс высоко оценил деятельность президента России Владимира Путина на международной арене. Об этом он заявил 20 июня в ходе встречи с российским лидером на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). «Я всегда чувствовал больше уважение и восхищался вами как президентом Российской Федерации и вашей деятельностью на мировой арене. Государство Кувейт — это дружественная России страна и наш лидер тоже восхищается вами», — отметил аль-Гайс, слова приводит сайт Кремля. В рамках третьего дня ПМЭФ-2025 ключевым событием стало пленарное заседание с участием Владимира Путина. Модератором встречи выступит журналист из ОАЭ. В программе форума также были переговоры министров спорта России, Сербии, Беларуси и Казахстана. URA.RU ведет онлайн-трансляцию всех основных событий третьего дня форума.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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