Стояногло признал поражение на выборах президента Молдавии

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Стояногло заявил, что его поражение на выборах — не окончательное
Стояногло заявил, что его поражение на выборах — не окончательное Фото:

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло признал свое поражение на выборах. Он уступил действующему президенту страны Майе Санду.

«Результаты показали: мы проиграли, хотя здесь, в Молдове, мы победили», — написал Стояногло в своем telegram-канале. Он добавил, что это не окончательное поражение и призвал к более широкой консолидации граждан для построения справедливой Молдавии.

Стояногло, выдвинутый оппозиционной Партией социалистов, набрал 44,67% голосов, тогда как Санду получила 55,33%. Ее победа была обеспечена за счет голосования молдавских трудовых мигрантов. Оппозиция назвала Санду нелегитимным президентом, признаваемым лишь ее иностранными спонсорами.

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Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло признал свое поражение на выборах. Он уступил действующему президенту страны Майе Санду. «Результаты показали: мы проиграли, хотя здесь, в Молдове, мы победили», — написал Стояногло в своем telegram-канале. Он добавил, что это не окончательное поражение и призвал к более широкой консолидации граждан для построения справедливой Молдавии. Стояногло, выдвинутый оппозиционной Партией социалистов, набрал 44,67% голосов, тогда как Санду получила 55,33%. Ее победа была обеспечена за счет голосования молдавских трудовых мигрантов. Оппозиция назвала Санду нелегитимным президентом, признаваемым лишь ее иностранными спонсорами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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