Стояногло признал поражение на выборах президента Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло признал свое поражение на выборах. Он уступил действующему президенту страны Майе Санду.
«Результаты показали: мы проиграли, хотя здесь, в Молдове, мы победили», — написал Стояногло в своем telegram-канале. Он добавил, что это не окончательное поражение и призвал к более широкой консолидации граждан для построения справедливой Молдавии.
Стояногло, выдвинутый оппозиционной Партией социалистов, набрал 44,67% голосов, тогда как Санду получила 55,33%. Ее победа была обеспечена за счет голосования молдавских трудовых мигрантов. Оппозиция назвала Санду нелегитимным президентом, признаваемым лишь ее иностранными спонсорами.
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