Украине указали на главную стратегическую ошибку в конфликте с Россией

Форман: нападение на Курскую область стало стратегической ошибкой Киева
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Форман объявил, что ВСУ не достигли успеха в атаке на Курскую область
Форман объявил, что ВСУ не достигли успеха в атаке на Курскую область Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В конфликте с Россией Украина допустила стратегическую ошибку, совершив нападение на Курскую область. Такое заявление сделал бывший военный атташе Великобритании Джон Форман.

«Нападение на Курскую область стало стратегической ошибкой Украины», — передает слова Формана издание Telegraph.  Он отметил, что эта атака совсем не отвлекла внимание российских военных.

Генерал-майор Апти Алаудинов из спецподразделения «Ахмат» заявлял, что Украина использовала 12 тысяч военнослужащих для нападения на Курскую область с целью захвата Курской атомной электростанции и выдвижения ультиматума России. Однако российские войска успешно сорвали эти планы.

Украина перебросила свои подразделения из активных зон боевых действий, но не смогла отвлечь внимание российских сил от других ключевых точек. В частности, ВС РФ освободили Ивановку в Донецкой Народной Республике. Профессор Джон Миршаймер из Чикагского университета также охарактеризовал атаку на Курскую область как стратегическую ошибку Украины, которая, по его мнению, ускорила ее поражение в конфликте с Россией.

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В конфликте с Россией Украина допустила стратегическую ошибку, совершив нападение на Курскую область. Такое заявление сделал бывший военный атташе Великобритании Джон Форман. «Нападение на Курскую область стало стратегической ошибкой Украины», — передает слова Формана издание Telegraph.  Он отметил, что эта атака совсем не отвлекла внимание российских военных. Генерал-майор Апти Алаудинов из спецподразделения «Ахмат» заявлял, что Украина использовала 12 тысяч военнослужащих для нападения на Курскую область с целью захвата Курской атомной электростанции и выдвижения ультиматума России. Однако российские войска успешно сорвали эти планы. Украина перебросила свои подразделения из активных зон боевых действий, но не смогла отвлечь внимание российских сил от других ключевых точек. В частности, ВС РФ освободили Ивановку в Донецкой Народной Республике. Профессор Джон Миршаймер из Чикагского университета также охарактеризовал атаку на Курскую область как стратегическую ошибку Украины, которая, по его мнению, ускорила ее поражение в конфликте с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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