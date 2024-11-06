Якушев призвал Минздрав поторопиться с реабилитацией бойцов СВО

Первый вице-спикер Совфеда РФ, врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев призвал Минздрав РФ ускорить процесс реабилитации бойцов СВО, подчеркивая важность оптимизации ее организации. Это заявление было сделано на встрече с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
«Просьба максимально в этом вопросе ускориться», — заявил Якушев по поводу улучшения процесса реабилитации бойцов СВО. Его слова приводит пресс-служба «Единой России». Первый вице-спикер Совфеда РФ подчеркнул, что участники спецоперации ожидают организационных решений по их реабилитации от правительства.
Он также обратил внимание на вопросы финансирования программ по обеспечению лекарственными препаратами отдельных категорий граждан. Он отметил, что эта программа финансируется из федерального бюджета, но некоторые решения перекладывают подобные обязательства на регионы. В связи с этим Владимир Якушев попросил проанализировать нормативные документы, чтобы определить, кто несет ответственность за эти вопросы.
Кроме того, вице-спикер верхней палаты парламента указал на важность запуска новых федеральных программ в области здравоохранения, отметив, что это требует значительных капитальных вложений как в строительство, так и в приобретение оборудования. Якушев акцентировал внимание на том, что при защите таких проектов необходимо учитывать текущее содержание. Это связано с тем, что в прошлом возникали ситуации, когда через три года после ввода в эксплуатацию реабилитационных зданий для них не хватало расходных материалов или не проводились своевременные ремонтные работы.
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