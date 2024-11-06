В Генштабе ВСУ признали критическую нехватку живой силы в войсках

Лиховой: ВСУ необходимы новые бригады, но людей нет
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Украинские солдаты не могут противостоять ВС РФ из-за нехватки людей
Украинские солдаты не могут противостоять ВС РФ из-за нехватки людей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные Украины вынуждены создавать новые бригады и перебрасывать подразделения с менее напряженных участков фронта из-за дефицита солдат. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой, подчеркнув критическую ситуацию с укомплектованием воинских частей.

«Чтобы закрывать фронт, в составе ВС Украины необходимо создавать новые бригады. Другого действенного способа противодействовать превосходящему противнику просто нет», — приводит слова Лихового издание «Украинская правда». Эти меры являются ответом на значительный недокомплект уже существующих подразделений.

Лиховой также отметил, что на отдельных участках преимущество ВС РФ может достигать пятикратного размера. В таких условиях ВСУ приходится оперативно реагировать на угрозы, перемещая батальоны для укрепления наиболее уязвимых сегментов фронта. Однако, по его словам, оперативно пополнять бригады новым личным составом в текущих условиях невозможно.

На фоне критического состояния украинский сил на фронте лидер страны Владимир Зеленский обратился к странам НАТО найти замену бойцам, которые уже истощены из-за активных наступлений ВС РФ. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный предположил, что из-за нехватки солдат Украина может начать мобилизовать женщин ради «спасения Европы». Во многом дефицит военнослужащих обусловлен всеобщей мобилизацией, которая была объявлена в мае 2024 года. Некоторые мужчины бегут из страны, чтобы не участвовать в боевых действиях. 

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Военные Украины вынуждены создавать новые бригады и перебрасывать подразделения с менее напряженных участков фронта из-за дефицита солдат. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой, подчеркнув критическую ситуацию с укомплектованием воинских частей. «Чтобы закрывать фронт, в составе ВС Украины необходимо создавать новые бригады. Другого действенного способа противодействовать превосходящему противнику просто нет», — приводит слова Лихового издание «Украинская правда». Эти меры являются ответом на значительный недокомплект уже существующих подразделений. Лиховой также отметил, что на отдельных участках преимущество ВС РФ может достигать пятикратного размера. В таких условиях ВСУ приходится оперативно реагировать на угрозы, перемещая батальоны для укрепления наиболее уязвимых сегментов фронта. Однако, по его словам, оперативно пополнять бригады новым личным составом в текущих условиях невозможно. На фоне критического состояния украинский сил на фронте лидер страны Владимир Зеленский обратился к странам НАТО найти замену бойцам, которые уже истощены из-за активных наступлений ВС РФ. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный предположил, что из-за нехватки солдат Украина может начать мобилизовать женщин ради «спасения Европы». Во многом дефицит военнослужащих обусловлен всеобщей мобилизацией, которая была объявлена в мае 2024 года. Некоторые мужчины бегут из страны, чтобы не участвовать в боевых действиях. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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