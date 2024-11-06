В Генштабе ВСУ признали критическую нехватку живой силы в войсках

Военные Украины вынуждены создавать новые бригады и перебрасывать подразделения с менее напряженных участков фронта из-за дефицита солдат. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой, подчеркнув критическую ситуацию с укомплектованием воинских частей.
«Чтобы закрывать фронт, в составе ВС Украины необходимо создавать новые бригады. Другого действенного способа противодействовать превосходящему противнику просто нет», — приводит слова Лихового издание «Украинская правда». Эти меры являются ответом на значительный недокомплект уже существующих подразделений.
Лиховой также отметил, что на отдельных участках преимущество ВС РФ может достигать пятикратного размера. В таких условиях ВСУ приходится оперативно реагировать на угрозы, перемещая батальоны для укрепления наиболее уязвимых сегментов фронта. Однако, по его словам, оперативно пополнять бригады новым личным составом в текущих условиях невозможно.
На фоне критического состояния украинский сил на фронте лидер страны Владимир Зеленский обратился к странам НАТО найти замену бойцам, которые уже истощены из-за активных наступлений ВС РФ. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный предположил, что из-за нехватки солдат Украина может начать мобилизовать женщин ради «спасения Европы». Во многом дефицит военнослужащих обусловлен всеобщей мобилизацией, которая была объявлена в мае 2024 года. Некоторые мужчины бегут из страны, чтобы не участвовать в боевых действиях.
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