В России наблюдается дефицит антирезусного иммуноглобулина, необходимого для беременных с отрицательным резус-фактором. Проблемы с его наличием зафиксированы в Пензенской области и других регионах. Об этом рассказали в региональном Минздраве.
«В Пензенской области есть проблемы с наличием антирезусного иммуноглобулина, жизненно важного для беременных с отрицательным резус-фактором крови», — передает сообщение Минздрава «Коммерсант». В газете добавили, что подобная ситуация встречается и в других регионах. Директор компании RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что ранее потребность удовлетворялась за счет импортных препаратов, но в этом году возник кризис из-за недостатка плазмы для производства.
В Минздраве Пензенской области подтвердили отсутствие препарата и его аналогов в медицинских учреждениях. Иммуноглобулин входит в список жизненно необходимых лекарств. Его цена в России фиксирована, что мешает поставщикам поднимать тарифы. Росздравнадзор сообщает, что в этом году было введено более 86 тысяч упаковок препарата, и ожидается поступление еще 90 тысяч упаковок в четвертом квартале.
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