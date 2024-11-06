Путин назначил нового посла в Норвегии

Николай Корчунов находится на дипломатической службе с 1991 года
Президент России Владимир Путин назначил Николая Корчунова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Норвегии. Об этом говорится в соответствующим указе.
«Назначить Корчунова Николая Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Норвегия», — говорится в тексте документа. Корчунов на дипломатической службе с 1991 года. Ранее он занимал различные должности в МИД и за границей, а с декабря 2018 года был послом по особым поручениям.
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