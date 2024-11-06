Генштаб ВСУ признал тяжелую обстановку на всем фронте

Генеральный штаб ВСУ подтвердил сложную обстановку на фронте. Наиболее критическая ситуация для украинской армии складывается на покровском и кураховском направлениях, где отмечается высокая напряженность.
«Ситуация на фронте остается напряженной», — говорится в официальном telegram-канале украинского Генштаба. Там добавили, что количество боевых столкновений выросло до 99. Наиболее напряженная ситуация, по информации командования ВСУ, наблюдается на покровском и кураховском направлениях.
ВСУ создают новые бригады и перемещают подразделения с менее напряженных участков фронта из-за нехватки солдат, сообщил ранее спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой. Он подчеркнул критическую ситуацию с укомплектованием, отметив, что для противодействия ВС РФ необходимы новые формирования. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро также отметил, что украинские силы находятся в тяжелом положении и могут столкнуться с серьезными потерями без увеличения западной поддержки, передает «Ридус».
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