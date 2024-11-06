Минтруд рассмотрит предложение тратить маткапитал на образование родителей

Депутат Колунов предложил тратить маткапитал на обучение родителей детей
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Минтруд рассмотрит предложение тратить маткапитал на образование родителей
Минтруд рассмотрит предложение тратить маткапитал на образование родителей Фото:

Предложение разрешить родителям тратить материнский капитал на свое обучение рассмотрит Минтруд. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. 

«Такое решение положительно скажется на благосостоянии семей и росте рождаемости. Итогом моей инициативы будет оформление полноценного законопроекта с последующим вынесением на заседание Думы», — рассказал Колунов агентству URA.RU.

По мнению депутата, распространение маткапитала на образование отцов и матерей напрямую повлияет на обеспеченность семей. Чем человек образованнее, тем выше у него зарплата, и тем лучше благосостояние семьи, считает собеседник агентства. В итоге новая мера может положительно повлиять на рождаемость в стране.

Спорной инициативу Колунова назвал доктор экономических наук, профессор Финансового университета Александр Сафонов. По мнению экономиста, не стоит обременять семью тратами на повышение квалификации одного из родителей. «Если государство заинтересовано в профессиональных кадрах, пусть тратит на это деньги. Или сам работодатель», — говорит эксперт.

Кроме того, в разговоре с URA.RU Александр Сафонов заметил, что в случае с оплатой обучения родителей невозможно будет доказать, что эти расходы направлены на воспитание детей или как-то помогут их обеспечить. «Где гарантия, что образование, которое человек получит, даст ему большую зарплату. Или вообще в будущем этот человек не уйдет из семьи», — поясняет экономист.

Сафонов подчеркнул, что маткапитал задумывался как средства, направленные на обеспечение интересов семьи, либо компенсации матери в части пенсионного обеспечения. Тратить его следует именно на эти цели.

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Предложение разрешить родителям тратить материнский капитал на свое обучение рассмотрит Минтруд. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов.  «Такое решение положительно скажется на благосостоянии семей и росте рождаемости. Итогом моей инициативы будет оформление полноценного законопроекта с последующим вынесением на заседание Думы», — рассказал Колунов агентству URA.RU. По мнению депутата, распространение маткапитала на образование отцов и матерей напрямую повлияет на обеспеченность семей. Чем человек образованнее, тем выше у него зарплата, и тем лучше благосостояние семьи, считает собеседник агентства. В итоге новая мера может положительно повлиять на рождаемость в стране. Спорной инициативу Колунова назвал доктор экономических наук, профессор Финансового университета Александр Сафонов. По мнению экономиста, не стоит обременять семью тратами на повышение квалификации одного из родителей. «Если государство заинтересовано в профессиональных кадрах, пусть тратит на это деньги. Или сам работодатель», — говорит эксперт. Кроме того, в разговоре с URA.RU Александр Сафонов заметил, что в случае с оплатой обучения родителей невозможно будет доказать, что эти расходы направлены на воспитание детей или как-то помогут их обеспечить. «Где гарантия, что образование, которое человек получит, даст ему большую зарплату. Или вообще в будущем этот человек не уйдет из семьи», — поясняет экономист. Сафонов подчеркнул, что маткапитал задумывался как средства, направленные на обеспечение интересов семьи, либо компенсации матери в части пенсионного обеспечения. Тратить его следует именно на эти цели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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