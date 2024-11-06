Путин ввел Якушева и Жогу в набсовет «Защитников Отечества»

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Артем Жога и врио секретаря Генсовета Единой России Владимир Якушев стали членами наблюдательного совета госфонда по поддержке участников СВО «Защитники Отечества». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Владимир Путин включил врио секретаря Генсовета Единой России, первого вице-спикера СФ Владимира Якушева в наблюдательный совет фонда „Защитники Отечества“», — следует из официального опубликованных правовых актов. В том числе место в фонде получил министр спорта Михаил Дегтярев.
Ранее из наблюдательного совета фонда был исключен бывший замминистра обороны Тимур Иванов, который обвиняется в получении крупной взятки. В апреле он был задержан и помещен в СИЗО.
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