Песков: Россия не будет развиваться, как закрытая коробка

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Россия открыта к сотрудничеству, заявил Песков
Россия открыта к сотрудничеству, заявил Песков Фото:

Россия не будет развиваться как «закрытая коробка». Она всегда будет открыта для сотрудничества и партнерства с другими странами. Такое заявление на форуме «Знание. Первые» в Москве сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«РФ не будет развиваться как закрытая коробка», — заявил Песков. Трансляцию форума вел телеканал «Россия 24».

Он подчеркнул, что Россия всегда будет уважать другие страны и искать партнеров для мирного взаимодействия. Дмитрий Песков отметил, что открытость для сотрудничества — это принципиальная позиция Москвы.

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Россия не будет развиваться как «закрытая коробка». Она всегда будет открыта для сотрудничества и партнерства с другими странами. Такое заявление на форуме «Знание. Первые» в Москве сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «РФ не будет развиваться как закрытая коробка», — заявил Песков. Трансляцию форума вел телеканал «Россия 24». Он подчеркнул, что Россия всегда будет уважать другие страны и искать партнеров для мирного взаимодействия. Дмитрий Песков отметил, что открытость для сотрудничества — это принципиальная позиция Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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