Песков: Россия не будет развиваться, как закрытая коробка

Россия не будет развиваться как «закрытая коробка». Она всегда будет открыта для сотрудничества и партнерства с другими странами. Такое заявление на форуме «Знание. Первые» в Москве сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«РФ не будет развиваться как закрытая коробка», — заявил Песков. Трансляцию форума вел телеканал «Россия 24».
Он подчеркнул, что Россия всегда будет уважать другие страны и искать партнеров для мирного взаимодействия. Дмитрий Песков отметил, что открытость для сотрудничества — это принципиальная позиция Москвы.
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