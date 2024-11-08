РКН: в 2024 году в сеть утекли более 600 млн записей о россиянах

С начала 2024 года в интернет утекли более 600 млн записей о россиянах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
«За 9 месяцев 2024 года Роскомнадзор зафиксировал 110 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 600 млн записей», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора агентству. Эта статистика отражает значительный рост количества утечек по сравнению с предыдущим годом.
Только в октябре 2024 года было зафиксировано 13 новых случаев утечек, которые затронули более 9,7 млн записей. В феврале текущего года произошел один из самых крупных инцидентов, при котором в сеть попали данные более 500 млн россиян из-за одной утечки, подтвердил ТАСС замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.
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