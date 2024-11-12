В Абхазии заявили, что задержанных протестующих скоро отпустят

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Задержанных протестующих в Абхазии планируют в ближайшее время отпустить
Задержанных протестующих в Абхазии планируют в ближайшее время отпустить Фото:

В Абхазии при массовых протестах оппозиции из-за соглашения страны и России были задержаны несколько человек, их скоро отпустят. Об этом сообщил один из членов общественной палаты Абхазии. 

«Скоро все задержанные оппозиционеры будут отпущены», — заявил источник из общественной палаты страны. Его слова передает РИА «Новости». 

На фоне протестов президент Абхазии Аслан Бжания обратился к местным жителям. Он сообщил, что правоохранительные органы имеют достаточно сил для обеспечения безопасности и правопорядка в Абхазии, передает 360.ru.

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В Абхазии при массовых протестах оппозиции из-за соглашения страны и России были задержаны несколько человек, их скоро отпустят. Об этом сообщил один из членов общественной палаты Абхазии.  «Скоро все задержанные оппозиционеры будут отпущены», — заявил источник из общественной палаты страны. Его слова передает РИА «Новости».  На фоне протестов президент Абхазии Аслан Бжания обратился к местным жителям. Он сообщил, что правоохранительные органы имеют достаточно сил для обеспечения безопасности и правопорядка в Абхазии, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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