В Абхазии заявили, что задержанных протестующих скоро отпустят

В Абхазии при массовых протестах оппозиции из-за соглашения страны и России были задержаны несколько человек, их скоро отпустят. Об этом сообщил один из членов общественной палаты Абхазии.
«Скоро все задержанные оппозиционеры будут отпущены», — заявил источник из общественной палаты страны. Его слова передает РИА «Новости».
На фоне протестов президент Абхазии Аслан Бжания обратился к местным жителям. Он сообщил, что правоохранительные органы имеют достаточно сил для обеспечения безопасности и правопорядка в Абхазии, передает 360.ru.
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