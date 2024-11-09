МИД РФ жестко отреагировал на призыв ЕК заменить российский газ американским

Захарова: заявление главы ЕК о замене газа из РФ — чистой воды популизм
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Слова Урсулы фон дер Ляйен о замене газа из РФ американским являются «чистой воды популизмом», заявила Захарова
Слова Урсулы фон дер Ляйен о замене газа из РФ американским являются «чистой воды популизмом», заявила Захарова Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о возможной замене российского сжиженного природного газа (СПГ) американским. Она назвала их «чистой воды популизмом». 

«Заявления главы Еврокомиссии — это чистой воды популизм. Особенно с учетом того, что Европа ищет спотовые объемы (краткосрочные), так как планирует значительно сокращать потребление газа в будущем», — отметила дипломат. Об этом Захарова написала в своем telegram-канале.

Кроме того, представитель российского МИД подвергла сомнению утверждения о более низкой стоимости американского СПГ, подчеркивая отсутствие примеров специальных цен на поставки энергоносителей от США. Она подчеркнула, что все потребители приобретают сжиженный природный газ по рыночным ценам, независимо от страны-производителя. «Потребители покупают СПГ по рыночным ценам, и поставки российской или американской продукции тут не исключение. Фиксируем очередной фейк от Урсулы», — отметила представитель дипведомства.

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз (ЕС) продолжает получать российский газ в больших объемах. По ее мнению, его надо срочно заменить. По словам главы Еврокомиссии, она уже обсудила этот вопрос с одержавшим победу на прошедших выборах в США кандидатом в американские лидеры Дональдом Трампом. 

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о возможной замене российского сжиженного природного газа (СПГ) американским. Она назвала их «чистой воды популизмом».  «Заявления главы Еврокомиссии — это чистой воды популизм. Особенно с учетом того, что Европа ищет спотовые объемы (краткосрочные), так как планирует значительно сокращать потребление газа в будущем», — отметила дипломат. Об этом Захарова написала в своем telegram-канале. Кроме того, представитель российского МИД подвергла сомнению утверждения о более низкой стоимости американского СПГ, подчеркивая отсутствие примеров специальных цен на поставки энергоносителей от США. Она подчеркнула, что все потребители приобретают сжиженный природный газ по рыночным ценам, независимо от страны-производителя. «Потребители покупают СПГ по рыночным ценам, и поставки российской или американской продукции тут не исключение. Фиксируем очередной фейк от Урсулы», — отметила представитель дипведомства. Ранее фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз (ЕС) продолжает получать российский газ в больших объемах. По ее мнению, его надо срочно заменить. По словам главы Еврокомиссии, она уже обсудила этот вопрос с одержавшим победу на прошедших выборах в США кандидатом в американские лидеры Дональдом Трампом. 
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