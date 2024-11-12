Депутат Виталий Милонов заявил об избиении своего сына в Петергофе

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Милонов рассчитывает на справедливое разрешение конфликта
Милонов рассчитывает на справедливое разрешение конфликта Фото:

Сын депутата Госдумы России Виталия Милонова получил травмы в ходе драки с одноклассником. Об этом сообщает telegram-канал «78 новости» со ссылкой на слова самого политика.

«Подрался с одноклассником в школе. Сейчас его привлекают к ответственности... Он [одноклассник] приставал ко многим детям. Зафиксировали ушибы, поехал домой», — заявил Милонов, слова которого приводит «78 новости».

Инцидент произошёл в петергофской школе 12 ноября. Согласно сообщению telegram-канала, у 12-летнего мальчика возник конфликт с одноклассником.

После инцидента ребенка немедленно доставили в детскую больницу Санкт-Петербурга, где медики заявили о травмах средней тяжести. Детали и обстоятельства происшествия в настоящее время изучаются.

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Сын депутата Госдумы России Виталия Милонова получил травмы в ходе драки с одноклассником. Об этом сообщает telegram-канал «78 новости» со ссылкой на слова самого политика. «Подрался с одноклассником в школе. Сейчас его привлекают к ответственности... Он [одноклассник] приставал ко многим детям. Зафиксировали ушибы, поехал домой», — заявил Милонов, слова которого приводит «78 новости». Инцидент произошёл в петергофской школе 12 ноября. Согласно сообщению telegram-канала, у 12-летнего мальчика возник конфликт с одноклассником. После инцидента ребенка немедленно доставили в детскую больницу Санкт-Петербурга, где медики заявили о травмах средней тяжести. Детали и обстоятельства происшествия в настоящее время изучаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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