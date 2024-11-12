Депутат Виталий Милонов заявил об избиении своего сына в Петергофе

Сын депутата Госдумы России Виталия Милонова получил травмы в ходе драки с одноклассником. Об этом сообщает telegram-канал «78 новости» со ссылкой на слова самого политика.
«Подрался с одноклассником в школе. Сейчас его привлекают к ответственности... Он [одноклассник] приставал ко многим детям. Зафиксировали ушибы, поехал домой», — заявил Милонов, слова которого приводит «78 новости».
Инцидент произошёл в петергофской школе 12 ноября. Согласно сообщению telegram-канала, у 12-летнего мальчика возник конфликт с одноклассником.
После инцидента ребенка немедленно доставили в детскую больницу Санкт-Петербурга, где медики заявили о травмах средней тяжести. Детали и обстоятельства происшествия в настоящее время изучаются.
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