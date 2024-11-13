«Мосфильм» сделал для военных щедрый подарок в виде танков Т-55

«Мосфильм» передал Минобороны РФ 28 танков Т-55 в 2023 году. Об этом сообщил гендиректор концерна Карен Шахназаров, добавив, что всего ВС РФ получили 36 танков, шесть БМП и восемь тягачей.
«В 2023 году мы передали Вооруженным силам 28 танков Т-55», — заявил Шахназаров, его слова приводит сайт Кремля. Кроме того, также было передано восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, которые хранились на военно-технической базе «Мосфильма».
На официальном портале киностудии «Мосфильм» указано, что в распоряжении компании находится свыше 190 единиц бронированной техники и самоходных артиллерийских установок. Кроме того, концерн владеет более чем 100 различными транспортными средствами, включая автомобили и мотоциклы, а также десятками единиц военного оружия, в том числе произведенного за рубежом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.