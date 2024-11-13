«Мосфильм» сделал для военных щедрый подарок в виде танков Т-55

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ВС РФ получили 36 танков от «Мосфильма» в прошлом году
ВС РФ получили 36 танков от «Мосфильма» в прошлом году Фото:

«Мосфильм» передал Минобороны РФ 28 танков Т-55 в 2023 году. Об этом сообщил гендиректор концерна Карен Шахназаров, добавив, что всего ВС РФ получили 36 танков, шесть БМП и восемь тягачей.

«В 2023 году мы передали Вооруженным силам 28 танков Т-55», — заявил Шахназаров, его слова приводит сайт Кремля. Кроме того, также было передано восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, которые хранились на военно-технической базе «Мосфильма».

На официальном портале киностудии «Мосфильм» указано, что в распоряжении компании находится свыше 190 единиц бронированной техники и самоходных артиллерийских установок. Кроме того, концерн владеет более чем 100 различными транспортными средствами, включая автомобили и мотоциклы, а также десятками единиц военного оружия, в том числе произведенного за рубежом.

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«Мосфильм» передал Минобороны РФ 28 танков Т-55 в 2023 году. Об этом сообщил гендиректор концерна Карен Шахназаров, добавив, что всего ВС РФ получили 36 танков, шесть БМП и восемь тягачей. «В 2023 году мы передали Вооруженным силам 28 танков Т-55», — заявил Шахназаров, его слова приводит сайт Кремля. Кроме того, также было передано восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, которые хранились на военно-технической базе «Мосфильма». На официальном портале киностудии «Мосфильм» указано, что в распоряжении компании находится свыше 190 единиц бронированной техники и самоходных артиллерийских установок. Кроме того, концерн владеет более чем 100 различными транспортными средствами, включая автомобили и мотоциклы, а также десятками единиц военного оружия, в том числе произведенного за рубежом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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