Путин обратился к личному составу ВС РФ по поводу атак западными ракетами

21 ноября 2024 в 22:41 Размер текста - 17 +

Владимир Путин рассказал о ситуации в зоне СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин выступил с обращением к личному составу ВС РФ и гражданам страны. В своем обращении он предоставил актуальную информацию о ситуации в зоне СВО. «Хочу проинформировать личный состав Вооруженных сил РФ, граждан нашей страны, наших друзей во всем мире, а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России, о тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения СВО», — заявил Путин. Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24». Президент принял решение выступить с обращением относительно ситуации на спецоперации в связи с использованием дальнобойного оружия западного производства по российским территориям. Владимир Путин 21 ноября сообщил, что Украина применила западные дальнобойные ракеты для атак на российскую территорию, утверждая, что без участия специалистов стран-производителей это невозможно. Он отметил, что конфликт на Украине стал глобальным после введения западного вооружения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к личному составу ВС РФ и гражданам страны. В своем обращении он предоставил актуальную информацию о ситуации в зоне СВО. «Хочу проинформировать личный состав Вооруженных сил РФ, граждан нашей страны, наших друзей во всем мире, а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России, о тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения СВО», — заявил Путин. Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24». Президент принял решение выступить с обращением относительно ситуации на спецоперации в связи с использованием дальнобойного оружия западного производства по российским территориям. Владимир Путин 21 ноября сообщил, что Украина применила западные дальнобойные ракеты для атак на российскую территорию, утверждая, что без участия специалистов стран-производителей это невозможно. Он отметил, что конфликт на Украине стал глобальным после введения западного вооружения.