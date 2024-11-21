Путин обратился к личному составу ВС РФ по поводу атак западными ракетами

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Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин рассказал о ситуации в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к личному составу ВС РФ и гражданам страны. В своем обращении он предоставил актуальную информацию о ситуации в зоне СВО.

«Хочу проинформировать личный состав Вооруженных сил РФ, граждан нашей страны, наших друзей во всем мире, а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России, о тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения СВО», — заявил Путин. Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24». Президент принял решение выступить с обращением относительно ситуации на спецоперации в связи с использованием дальнобойного оружия западного производства по российским территориям.

Владимир Путин 21 ноября сообщил, что Украина применила западные дальнобойные ракеты для атак на российскую территорию, утверждая, что без участия специалистов стран-производителей это невозможно. Он отметил, что конфликт на Украине стал глобальным после введения западного вооружения.

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Президент России Владимир Путин выступил с обращением к личному составу ВС РФ и гражданам страны. В своем обращении он предоставил актуальную информацию о ситуации в зоне СВО. «Хочу проинформировать личный состав Вооруженных сил РФ, граждан нашей страны, наших друзей во всем мире, а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России, о тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения СВО», — заявил Путин. Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24». Президент принял решение выступить с обращением относительно ситуации на спецоперации в связи с использованием дальнобойного оружия западного производства по российским территориям. Владимир Путин 21 ноября сообщил, что Украина применила западные дальнобойные ракеты для атак на российскую территорию, утверждая, что без участия специалистов стран-производителей это невозможно. Он отметил, что конфликт на Украине стал глобальным после введения западного вооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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