Патриарх Кирилл может спасти от срока певца-террориста Шарлота

Московский патриарх и всея Руси Кирилл простил обвиняемого по четырем статьям певца Шарлота (включен в список террористов и экстремистов) и просил не применять к нему наказание. Об этом в ходе заседания заявил иерей Кинельской епархии Самарской митрополии Сергий Терехин, выступая в роли консультанта в процессе над исполнителем.
«Обвиняемый записал видеообращение, в котором извинился перед патриархом Кириллом и всеми верующими. Московский патриархат, в связи с этим не видит препятствий для освобождения от уголовной ответственности в случае раскаяния и примирения с потерпевшей стороной» — говорится в письме заместителя председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Оно есть в распоряжении «Коммерсанта».
Кипшидзе отметил, что имеются прецеденты успешного взаимодействия с судебными органами в аналогичных ситуациях, когда суд учитывал раскаяние и принимал ходатайства от Московского патриархата. Последний такой случай произошел в 2021 году.
В конце прошлого года Шарлот стал фигурантом четырех уголовных дел: по статье о «Реабилитации нацизма», «Возбуждении ненависти», «Оскорблении чувств верующих» и «Уничтожении официального документа». После приговора певец написал письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, попросил прощения и заявил о готовности искупить свою вину.
*Эдуард Шарлот внесен в список террористов и экстремистов
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