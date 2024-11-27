Лавров ответил пословицей на вопрос об ударах ATACMS по России. Видео

Лавров о новых ударах ATACMS: если испытывать терпение РФ, то оно закончится
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Лавров заявил, что терпение РФ в скором времени может закончиться, если ВСУ продолжат бить ATACMS по стране
Лавров заявил, что терпение РФ в скором времени может закончиться, если ВСУ продолжат бить ATACMS по стране Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Терпение российской стороны в украинском конфликте, если его испытывать, может закончиться. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая пословицами на вопрос о продолжающихся атаках армии Украины дальнобойными ракетами ATACMS. 

«У нас существует много пословиц, отражающих характер нашего народа: <...> „Господь терпел и нам велел“. Но терпение, если его бесконечно испытывают, обязательно завершается», — заявил Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о продолжающихся ударах ATACMS со стороны ВСУ. Комментарий Сергея Лаврова опубликован в telegram-канале МИД РФ.

Ранее в Пентагоне официально подтвердили, что Украине разрешили бить дальнобойным оружием по России. Представитель министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что на данный момент атаки ATACMS сосредоточены в Курской области. 

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Терпение российской стороны в украинском конфликте, если его испытывать, может закончиться. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая пословицами на вопрос о продолжающихся атаках армии Украины дальнобойными ракетами ATACMS.  «У нас существует много пословиц, отражающих характер нашего народа: <...> „Господь терпел и нам велел“. Но терпение, если его бесконечно испытывают, обязательно завершается», — заявил Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о продолжающихся ударах ATACMS со стороны ВСУ. Комментарий Сергея Лаврова опубликован в telegram-канале МИД РФ. Ранее в Пентагоне официально подтвердили, что Украине разрешили бить дальнобойным оружием по России. Представитель министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что на данный момент атаки ATACMS сосредоточены в Курской области. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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