Терпение российской стороны в украинском конфликте, если его испытывать, может закончиться. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая пословицами на вопрос о продолжающихся атаках армии Украины дальнобойными ракетами ATACMS.
«У нас существует много пословиц, отражающих характер нашего народа: <...> „Господь терпел и нам велел“. Но терпение, если его бесконечно испытывают, обязательно завершается», — заявил Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о продолжающихся ударах ATACMS со стороны ВСУ. Комментарий Сергея Лаврова опубликован в telegram-канале МИД РФ.
Ранее в Пентагоне официально подтвердили, что Украине разрешили бить дальнобойным оружием по России. Представитель министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что на данный момент атаки ATACMS сосредоточены в Курской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.